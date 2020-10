पूर्व कप्तान कपिल देव को अस्पताल से मिली छुट्टी, आई तस्वीर

पहले वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई. वह गुरुवार को हार्ट अटैक की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे. 61 साल के कपिल की आपातकालीन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की गई.

अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, 'कपिल देव को आज (रविवार) दोपहर के बाद छुट्टी दे दी गई. वह पहले से अच्छी स्थिति में हैं और जल्दी ही अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं. पूर्व भारतीय तेज गेंजबाज चेतन शर्मा ने ट्विटर पर कपिल देव को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले फोटो शेयर की है.

Dr Atul Mathur did Kapil paji angioplasty. He is fine and discharged. Pic of @therealkapildev on time of discharge from hospital. pic.twitter.com/NCV4bux6Ea