हार्ट अटैक के बाद बॉलीवुड ने की कपिल देव के जल्द स्वस्थ होने की कामना

शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और लेजेंड्री क्रिकेटर कपिल देव को दिल का दौरा पड़ा था. उन्हें दिल्ली के Fortis Escorts Heart Institute ले जाया गया था. कपिल की सेहत को लेकर पूरा देश चिंतित है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है. खेल जगत के अलावा बॉलीवुड के दिल में भी कपिल देव के लिए बहुत सम्मान है. कपिल के भी हर बड़े सितारे संग अच्छे रिश्ते हैं. ऐसे में कपिल के लिए इस समय पूरा बॉलीवुड दुआ मांग रहा है.

बॉलीवुड ने की कपिल देव के स्वस्थ होने की कामना

रणवीर सिंह से लेकर शाहरुख खान तक, सभी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कपिल देव के जल्द स्वस्थ होने की बात कही है. फिल्म 83 में कपिल देव का रोल प्ले करने वाले रणवीर सिंह ने ट्वीट कर कहा है- इस लेजेंड्री क्रिकेटर में बहुत ताकत और धैर्य है. अपने मेन मैन के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा हूं. शाहरुख खान ने ट्वीट में लिखा है- जल्दी ठीक हो जाइए पाजी. जितनी तेज आप बॉलिंग और बैटिंग करते थे, उतनी ही तेजी से आप ठीक भी हो जाएं. लव यू सर. शाहरुख के अलावा रितेश देशमुख, ऋचा चड्ढा, दीपिकानिता शर्मा ने भी क्रिकेटर के लिए दुआ मांगी है. ऋचा ने लिखा है- जल्दी ठीक हो जाइए सर.

The Legend @therealkapildev embodies strength and resilience 💪🏽 Praying for a speedy recovery of my main man ❤️🧿🙏🏽 — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) October 23, 2020

Get well sooner than soon Paaji! @therealkapildev wishing you a speedy recovery as fast as your bowling & batting. Love to you sir — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 23, 2020

Get well soon sir ! Kapil Dev ! ❤️🙏🎈 https://t.co/X2OSpyt8qw — TheRichaChadha (@RichaChadha) October 23, 2020

Wishing @therealkapildev ji a speedy recovery. Get well Soon Sir. pic.twitter.com/VNF5B60lMA — Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 23, 2020

अब पूरे देश से मिल रहे इस प्यार से कपिल देव भावुक हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने तमाम फैन्स और शुभचिंतकों का धन्यवाद किया है. वे कहते हैं- सभी के प्यार और चिंता के लिए शुक्रिया. मैं बहुत खुश हूं और अब ठीक होने की राह पर हूं. कपिल देव का ये मैसेज पूरे देश को राहत की सांस दे रहा है. सभी को उम्मीद है कि ये महान क्रिकेटर फिर स्वस्थ हो अपनी क्रिकेट की दुनिया में मस्त हो जाएगा. कपिल देव के अंतराष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने 131 टेस्ट और 225 ODI खेले हैं. वहीं वे दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं जिनके नाम 434 विकेट और 5000 से ज्यादा रन हैं. उन्होंने भारत को 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था.