Women World Cup 2025: सूर्या ब्रिगेड की राह पर चलेगी भारतीय महिला टीम? पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक पर क्या बोलीं दीप्ति शर्मा

भारत और पाकिस्तान की महिला टीमें 5 अक्टूबर को वनडे विश्व कप में आमने-सामने होंगी. हाथ मिलाने विवाद पर पूछे गए सवाल पर दीप्ति शर्मा ने कहा कि अभी टीम ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर ध्यान दे रही है और पाकिस्तान मैच पर बाद में विचार किया जाएगा. उन्होंने भरोसा जताया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बराबरी पर ला सकता है और इसके बाद विश्व कप मिशन शुरू करेगा.

महिला वनडे वर्ल्ड कप में 5 अक्टूबर को भारत-पाक के बीच होना है मैच (Photo: Getty)
महिला वनडे वर्ल्ड कप में 5 अक्टूबर को भारत-पाक के बीच होना है मैच (Photo: Getty)

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बाद हुआ हैंडशेक विवाद अब गहराता जा रहा है. ये सिलसिला अब भारत-पाक के बीच होने वाले आगे के मैचों में भी देखने को मिल सकता है. इसी बीच, अगले महीने से शुरू हो रहे महिला वनडे विश्व कप को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर होनी है. दोनों टीमें  5 अक्टूबर को आमने-सामने होंगी. यह हाई-वोल्टेज मैच कोलंबो में खेला जाएगा.

फिलहाल भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में व्यस्त है. पहला मैच गंवाने के बाद टीम इंडिया का दूसरा मैच बुधवार को था. इस मैच से पहले टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मीडिया से रूबरू हुईं. जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय महिला टीम भी पाकिस्तान से भिड़ने पर पुरुष टीम की तरह हाथ मिलाने से इनकार करेगी, तो उन्होंने इसका जवाब दिया.

हैंडशेक विवाद पर क्या बोंली दीप्ति शर्मा

दीप्ति शर्मा ने कहा, 'अभी हमारा पूरा फोकस ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर है. पाकिस्तान मैच अभी दूर है, इसलिए इस बारे में बाद में ही सोचा जाएगा. जब मुकाबला होगा, तब देखा जाएगा कि क्या करना है.' दीप्ति ने यह भी कहा कि टीम इंडिया मजबूत है और अगर सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ दें, तो सीरीज बराबरी पर लाई जा सकती है. इसके बाद महिला टीम सीधे अपने विश्व कप मिशन पर निकल पड़ेगी.

बता दें कि आईसीसी वुमेंड वर्ल्ड कप 2025 का आगाज 30 सितंबर से हो रहा है. वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाना है. वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा. पाकिस्तान के चलते ये मैच भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहा है. 

---- समाप्त ----
