वुमेंस ODI वर्ल्ड कप से पहले स्मृति मंधाना का जलवा, ICC रैंकिंग में किया टॉप

स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 58 रन की पारी खेलकर आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 स्थान फिर से हासिल कर लिया. उनके पास अब 735 अंक हैं, जबकि इंग्लैंड की नैट स्किवर-ब्रंट 731 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं. प्रतिका रावल और हर्लीन डिओल की भी रैंकिंग में बढ़ोतरी हुई.

आईसीसी रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने किया टॉप (Photo: Getty)
आईसीसी रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने किया टॉप (Photo: Getty)

आईसीसी वुमेंड वर्ल्ड कप 2025 का आगाज 30 सितंबर से हो रहा है. वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाना है. इस टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया को बड़ी खुशखबरी मिली है. स्टार भारतीय टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बावजूद अर्धशतक लगाने के बाद मंगलवार को जारी नवीनतम आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में अपना नंबर-1 स्थान फिर से हासिल कर लिया.

मंधाना ने मुल्लांपुर में तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 63 गेंदों पर 58 रन बनाए, लेकिन उनका यह प्रयास व्यर्थ गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली.

इंग्लैंड की स्टार ब्रंट को पीछे छोड़ा

नंबर-1 स्थान मंधाना के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा क्योंकि महिला क्रिकेट विश्व कप 30 सितंबर से शुरू हो रहा है. यह अर्धशतक मंधाना के लिए सात रेटिंग अंक जुटाने के लिए काफी था और वह इंग्लैंड की स्टार नैट स्किवर-ब्रंट से चार अंक आगे निकल गईं, जो अब दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं.

मंधाना के पास अब 735 रेटिंग अंक हैं जबकि स्किवर-ब्रंट के पास 731 अंक हैं. मंधाना ने पहली बार 2019 में वनडे बल्लेबाज़ों की नंबर-1 रैंकिंग हासिल की थी और अब 2025 में उन्होंने दूसरी बार यह स्थान पाया है.

इन महिला क्रिकेटरों ने भी लगाई छलांग

भारत की ओपनर प्रतिका रावल, जिन्होंने 64 रन बनाए, चार स्थान ऊपर चढ़कर 42वें नंबर पर पहुंच गईं, जबकि टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ हर्लीन डिओल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 रन बनाने के बाद 43वें स्थान पर पहुंच गईं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेफ्ट-हैंड स्टार बेथ मूनी नाबाद 77 रन की पारी के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गईं, जबकि एनेबल सदरलैंड (चार स्थान ऊपर) और फीबी लिचफील्ड (13 स्थान ऊपर) ने अर्धशतक जमाए और संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर आ गईं.

पेसर किम गार्थ और स्पिनर अलाना किंग एक-एक स्थान ऊपर बढ़कर क्रमशः चौथे और पांचवें नंबर पर पहुंच गईं, जो उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है.

भारत की स्पिनर स्नेह राणा, जिन्होंने पहले वनडे में एक विकेट लिया, पांच स्थान की छलांग लगाकर 13वें स्थान पर पहुंच गईं. वहीं इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने नंबर-1 गेंदबाज़ का स्थान बरकरार रखा.

