scorecardresearch
 

Feedback

नो हैंडशेक पार्ट 4... सूर्या की तरह वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को आईना दिखाएंगी भारत की बेटियां!

महिला वर्ल्ड कप में 5 अक्टूबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होना है. यानी लगातार चौथे हफ्ते दोनों देशों की टीमें एक-दूसरे के आमने-सामने रहेंगी. ऐसे में सवाल है क्या जो काम सूर्या एंड कंपनी एश‍िया कप में किया, वो हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड कप में करेंगी.

Advertisement
X
हरमनप्रीत कौर और फात‍िमा सना का यह फोटो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टॉस के दौरान का है (Photo: AP/File)
हरमनप्रीत कौर और फात‍िमा सना का यह फोटो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टॉस के दौरान का है (Photo: AP/File)

भारत और पाक‍िस्तान के बीच महिला वर्ल्ड कप में 5 अक्टूबर को भ‍िड़ंत होनी है. लेकिन इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच मैदान पर माहौल कैसा रहेगा, क्या जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एश‍िया कप के दौरान ऐसा किया?

वही काम हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी करती दिखेगी. इस पर कई सवाल हैं. पुरुष टीम ने 3 बार एश‍िया कप के दौरान हैंडशेक नहीं किया, ऐसे में सवाल है? क्या महिला क्रिकेट टीम नो हैंडशेक पार्ट 4 को वर्ल्ड कप के दौरान कंटीन्यू करेगी. 
यह भी पढ़ें: भारत के सख्त तेवर, सूर्या ही नहीं रव‍ि शास्त्री ने भी क‍िया PAK कप्तान सलमान आगा को इग्नोर..! टॉस के बाद नहीं की बात

इस बार का एशिया कप 2025 का ऐसे समय में हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं. पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के बाद दोनों टीमें पहली बार क्रिकेट के मैदान में आमने-सामने उतरी थीं. लिहाजा मैदान पर भी उस तनाव की छाया साफ नजर आई.

सम्बंधित ख़बरें

sana mir controversial remarks
PAK कॉमेंटेटर Sana Mir के बयान पर बवाल क्यों? देखें रिपोर्ट 
Sana Mir
कौन है सना मीर? जिसने कश्मीर को लेकर द‍िया विवादित बयान... 
Sana Mir, Natalia Parvez
क्रिकेट में कश्मीर घुसेड़ने की आदत! पूर्व PAK कप्तान को PoK की खिलाड़ी पर कमेंट के बाद देनी पड़ी सफाई 
Womens World Cup: India defeated Sri Lanka by 59 runs.
भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराया, दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द मैच 
sl vs ind
वर्ल्ड कप में भारत का विजयी आगाज, हरमन ब्रिगेड ने श्रीलंका को हराया 

भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत से ही यह रणनीति बना ली थी कि पाकिस्तान से किसी तरह की औपचारिकता नहीं निभाई जाएगी. मैच से पहले और बाद में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया. मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच किसी तरह की बातचीत भी नहीं हुई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नो-हैंडशेक पार्ट 2, सूर्या ने फिर नहीं दिया PAK कप्तान सलमान आगा को भाव, टॉस के समय दिखा ऐसा नजारा

क्रिकेट के जरिये भारत ने यह संदेश दिया कि वह पाकिस्तान से बेहद नाराज है और हालिया घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता.

भारतीय खिलाड़ियों ने यह साफ कर दिया कि क्रिकेट में औपचारिकता निभाने के बावजूद वह पाकिस्तान के साथ सामान्य रिश्तों का दिखावा नहीं करेंगे. यह कदम पाकिस्तान को कड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश माना गया. 

अब महिला टीम भी अपनाएगी यही रुख
अब वही रवैया भारतीय महिला टीम में भी देखने को मिलेगा. महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रविवार को कोलंबो के न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा. मैच दोपहर तीन बजे शुरू होगा.
यह भी पढ़ें: IND vs PAK: ना नजरें मिलीं, ना हाथ... टॉस के समय सूर्या ने दिखाए PAK कप्तान को तेवर

इस मुकाबले में भी भारतीय महिला खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगी और औपचारिकता से दूरी बनाए रखेंगी. माना जा रहा है कि यह फैसला पुरुष टीम के कदम से प्रेरित है और भारत का सामूहिक संदेश है कि पाकिस्तान के साथ सामान्य व्यवहार की कोई गुंजाइश नहीं है. 

भारत की इस रणनीति को सिर्फ खेल तक सीमित नहीं माना जा रहा. यह कदम कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने वाला है. क्रिकेट हमेशा से दोनों देशों के रिश्तों का आईना माना गया है और इस बार भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हालात सामान्य होने तक क्रिकेट के मैदान पर भी सामान्य शिष्टाचार की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए.
BCCI ने भारत-पाक मैच पर क्या कहा?

Advertisement

देवजीत सैकिया ने BCCI Stumped को हैंडशेक को लेकर कहा-  मैं कुछ भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, लेकिन उस देश के साथ हमारा संबंध वैसा ही है, पिछले हफ्ते में कोई बदलाव नहीं हुआ है. भारत वह मैच पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा, और सभी क्रिकेट प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. मैं केवल यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि जो कुछ भी एमसीसी (MCC) के क्रिकेट नियमों में लिखा है, वह किया जाएगा. हाथ मिलाने होंगे या गले मिलने होंगे, इसके बारे में मैं इस समय कुछ भी आश्वस्त नहीं कह सकता. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement