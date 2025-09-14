scorecardresearch
 

IND vs PAK: ना नजरें मिलीं, ना हाथ... टॉस के समय सूर्या ने दिखाए PAK कप्तान को तेवर

एशिया कप में टीम इंडिया का मुकाबला आज पाकिस्तान से हो रहा है. इस मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करेगी. इस मुकाबले में टॉस के दौरान दोनों कप्तानों के बीच भी तल्खी देखने को मिली. दोनों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया.

टॉस के दौरान सूर्या ने दिखाए तेवर, नहीं मिलाया हाथ (Photo: Getty)
इस मुकाबले में टॉस के दौरान दोनों कप्तानों के बीच भी तल्खी देखने को मिली. दोनों ने एक-दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया. मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. यानी भारतीय टीम गेंदबाजी करेगी.

टॉस के दौरान जब सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा मैदान पर उतरे तो फैंस ने खूब शोर मचाया. लेकिन दोनों कप्तानों ने एक दूसरे से आंख तक नहीं मिलाई और न ही दोनों ने हाथ मिलाया. दोनों ने एक-दूसरे से दूरी बनाकर रखी. बता दें कि पहलगाम हमले के बाद ये पहला मौका है जब दोनों टीमें आमने-सामने हैं. 

पाकिस्तान की भारत के ख‍िलाफ प्लेइंग-11: पाकिस्तान की प्लेइंग-11: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सूफियान मुकीम, अबरार अहमद.

भारत की पाकिस्तान के ख‍िलाफ प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

भारत vs पाक‍िस्तान का हेड टू हेड (T20)

कुल मैच: 13, भारत जीता: 9, पाकिस्तान जीता: 3, *टाई:1 
*नोट: 2007 में भारत-पाकिस्तान के बीच डरबन में हुआ मैच टाई रहा था, जिसे भारत ने बाद में बॉल आउट में जीता था. यह दोनों देशों के बीच पहला टी20 मैच था. 

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल 

भारत का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

पाकिस्तान का फुल स्क्वॉड: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम, साहिबजादा फरहान और सैम अयूब.

---- समाप्त ----
