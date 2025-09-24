scorecardresearch
 

India Test Squad Announcement for WI LIVE: कुछ ही घंटे में होगा टीम इंड‍िया का ऐलान, क‍िन 15 ख‍िलाड़‍ियों को म‍िलेगा वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ मौका?

India vs West Indies squad announcement Live: वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ भारतीय टीम का ऐलान बुधवार (24 स‍ितंबर) को होना है. स्क्वॉड का ऐलान कभी भी हो सकता है. अजीत अगरकर टीम का ऐलान करेंगे. इंग्लैंड दौरे पर गए कई ख‍िलाड़‍ियों का ट‍िकट इस स्क्वॉड से कट सकता है.

वेस्टइंडीज के ल‍िए भारतीय टीम का ऐलान कभी भी हो सकता है (Photo: Getty)
India vs West Indies squad announcement Live: वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ भारतीय टीम का ऐलान बुधवार (24 स‍ितंबर) को होना है. इसमें भारतीय टीम का ऐलान आज कभी भी संभव है. टीम में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं.

खास बात यह है कि जो टीम इंग्लैंड दौरे पर पर खेले गई थी, उसके कुछ सदस्यों का पत्ता इस घरेलू सीरीज से कट सकता है. वहीं टीम में कुछ सरप्राइज फैक्टर्स को भी मौका द‍िया जा सकता है. भारतीय टीम की घोषणा कभी भी हो सकती ळै, ऐसे में इसकी लाइव कवरेज के लिए आप इस पेज को लगातार र‍िफ्रेश करते रहें. 

भारत- वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज अगले महीने से होनी है. 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला टेस्ट होगा. वहीं दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में है.

ऐसी संभावना है कि करुण नायर को टीम में मौका ना म‍िले. अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है, जो इंग्लैंड दौरे पर टीम में शाम‍िल नहीं थे. वहीं नीतीश कुमार रेड्डी के टीम में शाम‍िल होने पर सस्पेंस है. करुण नायर का प्रदर्शन इंग्लैंड दौरे पर बहुत खास नहीं था. 

वहीं श्रेयस अय्यर ने सेलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष अजीत अगरकर को बता दिया है कि उनकी पीठ की जकड़न (stiff back) के कारण वे इस समय रेड-बॉल (टेस्ट) क्रिकेट नहीं खेल सकते. उन्होंने अनुरोध किया है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें सेलेक्ट ना किया जाए. श्रेयस ने इंडिया A बनाम ऑस्ट्रेलिया A के चार दिवसीय मैच से भी नाम वापस ले लिया था. वह इस टीम के कप्तान थे, लेकिन उनकी जगह ध्रुव जुरेल को कप्तानी सौंपी गई. 

वहीं रवींद्र जडेजा बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) पहुंच चुके हैं, जहां वे अपना फिटनेस टेस्ट देंगे. इंग्लैंड दौरे के बाद उन्हें आराम दिया गया था, और अब वेस्ट इंडीज सीरीज उनके लिए लगभग दो महीने बाद की वापसी होगी. इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी. 

क्या बुमराह खेलेंगे वेस्टइंडीज सीरीज में? 
जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज सीरीज के लिए खुद को उपलब्ध बताया है. इस टेस्ट सीरीज के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया का व्हाइट बॉल दौरा रहेगा. इसमें 3 ODIs और 5 T20Is शामिल हैं. हाल ही में इंग्लैंड दौरे में बुमराह सिर्फ 3 में से 5 टेस्ट ही खेले थे.

वैसे दो टेस्ट की वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. विकेटकीपर ऋषभ पंत, जिनका दायां पैर फ्रैक्चर हुआ था (चौथे टेस्ट में, मैनचेस्टर), वह वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर रहेंगे. उनकी जगह ध्रुव जुरेल पहले विकल्प के रूप में खेलेंगे, जबकि तमिलनाडु के एन जगदीश बैकअप होंगे. 

क्या मानव सुथार को मिलेगा मौका?  
स्पिनर मानव सुथार टेस्ट टीम में जगह बना सकते हैं. उन्होंने मौजूदा इंडिया A बनाम ऑस्ट्रेलिया A चार दिवसीय मैच में 5 विकेट लि‍ए. 23 साल के सुथार ने अब तक 24 फर्स्ट क्लास मैचों में 100  विकेट लिए हैं. ऐसे में उनका चांस बन सकता है. टीम में पहले से रवींद्र जडेजा मौजूद हैं, लेकिन भविष्य को देखते हुए सेलेक्टर्स सुथार पर फोकस कर सकते हैं. 

वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए संभावित भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह (संभावना है कि सिर्फ एक टेस्ट खेलें), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, देवदत्त पडिक्कल, एन जगदीशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी / आकाश दीप / अर्शदीप सिंह (इनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है. 

---- समाप्त ----
