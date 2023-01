India vs Sri Lanka T20 Series: चार साल से विजय रथ पर सवार टीम इंडिया... हार्दिक एंड कंपनी के तूफान में आज उड़ेगी श्रीलंका

India vs Sri Lanka T20 Series: भारतीय टीम का पिछले चार सालों से अपने घर में टी20 फॉर्मेट में अलग ही दबदबा रहा है. इस दौरान टीम इंडिया ने अपने घर में एक भी टी20 द्विपक्षीय सीरीज हारी नहीं है. हार्दिक पंड्या की कप्तानी में आज फिर भारतीय टीम अपने इस शानदार विजय रथ को आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

बता दें कि टीम इंडिया को आज श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला खेलना है. यह मैच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. मैच में टॉस 6.30 बजे से होगा.

4 साल में टीम इंडिया घर में टी20 सीरीज नहीं हारी

श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेडे़ स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने 2 रनों से जीत दर्ज की थी. इसके बाद दूसरा मैच पुणे के मैदान पर खेला गया, जिसमें श्रीलंकाई टीम ने 16 रनों से जीत दर्ज की थी. इस तरह दोनों टीमों के बीच यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर है.

यदि यह तीसरा मैच भारतीय टीम जीतती है, तो पिछले 4 सालों में यह उसकी 10वीं टी20 सीरीज में जीत होगी. इस दौरान टीम इंडिया अपने घर में एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है. भारतीय टीम को अपने घर में पिछली बार फरवरी 2019 में हार मिली थी. तब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टी20 सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया था.

पिछले 4 सालों में श्रीलंका के खिलाफ यह तीसरी सीरीज

तब से अब तक भारतीय टीम ने अपने घर में 11 द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेली, जिसमें से 9 में जीत दर्ज की, जबकि 2 सीरीज ड्रॉ खेली हैं. इन चार सालों में भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दो टी20 सीरीज खेली, जिसमें से एक में जीत दर्ज की है. जबकि दूसरी सीरीज ड्रॉ रही थी. इस दौरान श्रीलंका के खिलाफ यह तीसरी सीरीज रहेगी, जिसमें भारतीय टीम जीत दर्ज कर अपने विजय रथ को बरकरार रखेगी.

A warm and traditional welcome in Rajkot as #TeamIndia arrive for the third and final T20I, which will take place tomorrow! 💪🏾 #INDvSL pic.twitter.com/6Z7IOGO0BS