India vs Sri Lanka 2nd T20: आज श्रीलंका पर टूट पड़ेंगे ये तीन खिलाड़ी, टीम इंडिया जमाएगी सीरीज पर कब्जा?

India vs Sri Lanka 2nd T20: भारतीय टीम आज (5 जनवरी) श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शाम 7 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. पहला मैच भारतीय टीम ने दो रनों से जीता था. ऐसे में यदि टीम इंडिया आज भी जीत दर्ज करती है, तो सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लेगी.

इस मैच में तीन भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें होंगी. यदि तीनों में से कोई भी श्रीलंका पर पूरी ताकत से टूट पड़ा, तो अकेले ही मैच का पासा पलट सकता है. इनमें स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, स्पिन ऑलराउंडर दीपक हुड्डा और तेज गेंदबाज उमरान मलिक हैं. हार्दिक इस सीरीज में कप्तान भी हैं.

पहले मुकाबले में हीरो रहे थे दीपक हुड्डा

दीपक हुड्डा इस समय अपने बल्ले से धमाल मचा रहे हैं. श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में दीपक हुड्डा ने 23 गेंदों पर 41 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. उनकी यह पारी मैच विनिंग साबित हुई और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था. दीपक ने हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट की दोनों पारियों में शतक जड़े थे. राजस्थान के लिए खेलते हुए रणजी मुकाबले में उन्होंने केरल के खिलाफ 133 और नाबाद 155 रन बनाए थे.

सूर्या का बल्ला चला, तो आएगा तूफान

यदि पुणे में आज यदि श्रीलंका के खिलाफ मैच में सूर्यकुमार यादव का बल्ला चला, तो तूफान आ सकता है. यानी उनकी इस तूफानी पारी में श्रीलंकाई टीम पूरी तरह उड़ सकती है. आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज सूर्या पहले मैच में सिर्फ 7 रन ही बना सके थे. मगर उससे ठीक पहले उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच में 95 और 90 रनों की आतिशी पारी खेली हैं. वह इस सीरीज में उप-कप्तान भी हैं. सूर्या टी20 इंटरनेशनल में दो शतक लगा चुके हैं.

𝙀𝙭𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨 𝙋𝙖𝙘𝙚! ⚡️⚡️



That moment when @umran_malik_01 clocked 1️⃣5️⃣5️⃣ KPH - the fastest delivery bowled by a #TeamIndia pacer ☄️



Are we in for yet another fiery fast bowling spell today in the second #INDvSL T20I 🤔 pic.twitter.com/WH9bY1KfEp