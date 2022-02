IND vs SL, 1st T20I Live Score: लंका ने जीता टॉस, टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगी

श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. अब भारतीय बल्लेबाजों पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की जिम्मेदारी होगी.

ODI debut ✅

T20I debut ✅



Congratulations to @HoodaOnFire who is set to play his maiden T20I game. 👏 👏#TeamIndia | #INDvSL | @Paytm pic.twitter.com/4aUqemcFMF