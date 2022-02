IND vs SL T20: भारतीय टीम के लिए बुरी खबर, चोट के कारण ऋतुराज गायकवाड़ प्लेइंग-11 से बाहर

India vs Sri lanka 1st T20: भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 की सीरीज के पहले मैच में युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं चुना गया. वह चोटिल होकर पहले मैच से बाहर हो गए हैं. उनकी चोट कितनी गंभीर है, यह जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.

ऋतुराज गायकवाड़ की चोट से जुड़ी अब तक जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक, वह सिर्फ सीरीज के पहले ही मैच से बाहर हुए हैं. सीरीज के अगले दो मैच में सेलेक्शन के लिए वह मौजूद रहेंगे. यह जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दी है.

बीसीसीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी

बीसीसीआई ने ट्वीट कर कहा- ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच से पहले शिकायत की थी कि उनके दाएं हाथ की कलाई में दर्द हो रहा है. इससे उनकी बल्लेबाजी पर असर पड़ सकता है. वह सीरीज का पहला टी20 मैच नहीं खेल पाएंगे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही है.

UPDATE - Ruturaj Gaikwad complained of pain in his right wrist, which is affecting his batting. He was unavailable for selection for the first T20I. The BCCI Medical Team is examining him.@Paytm #INDvSL