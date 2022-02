IND vs SL 1st T20 Playing 11: लखनऊ T-20 में टीम इंडिया ने किए 6 बदलाव, जडेजा-बुमराह की वापसी, जानें प्लेइंग-11

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी-20 मुकाबला लखनऊ में खेला जा रहा है. टीम इंडिया में आज एक और डेब्यू होने जा रहा है, दीपक हुड्डा पहली बार टी-20 मुकाबला खेलेंगे. श्रीलंका ने इस मुकाबले में टॉस जीता है और टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है.

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह (उप-कप्तान), भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल

Sri Lanka have won the toss and they will bowl first in the 1st T20I.



A look at our Playing XI for the game.



Live - https://t.co/RpSRuIlfLe #INDvSL @Paytm pic.twitter.com/2o5iyU3WeK