India vs Sri Lanka Playing-11: सेंचुरी-डबल सेंचुरी जड़ने वाले प्लेयर ही बाहर, पहले वनडे में रोहित के फैसलों ने चौंकाया

India vs Sri Lanka Playing-11: भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो गया है. दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला गुवाहाटी के बारसपारा स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच में श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.

मगर इस मैच के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसने फैन्स को चौंकाया है. उन्होंने पिछले वनडे मैच में डबल सेंचुरी लगाने वाले ईशान किशन को बाहर कर दिया है. उनकी जगह बतौर ओपनर शुभमन गिल को मौका दिया गया है.

भारत vs श्रीलंका पहले वनडे मैच के लाइव अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें...

प्लेइंग-11 से बाहर ईशान और सूर्यकुमार

दूसरा चौंकाने वाले फैसला सूर्यकुमार यादव को लेकर रहा है. टी20 की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज सूर्यकुमार को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में जगह नहीं मिली है. कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें बेंच पर बैठाया है. उनकी जगह मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को टीम में बरकरार रखा है. फैन्स को यह दोनों फैसले काफी चौंकाने वाले लगे हैं.

हालांकि रोहित शर्मा ने एक दिन पहले ही यह साफ कर दिया था कि ईशान और सूर्या को पहले वनडे मैच में जगह नहीं मिलेगी. मगर फैन्स को उम्मीद थी कि शायद आखिरी मौके पर इन दोनों ही स्टार प्लेयर को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है. मगर फैन्स की यह उम्मीदें बेमानी साबित हुईं. ईशान ने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव वनडे में 131 बॉल पर 210 रनों की पारी खेली थी. जबकि सूर्या ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ ही टी20 में शतक लगाया था.

Sri Lanka have won the toss and elect to bowl first in the 1st ODI.



A look at our Playing XI for the game.



