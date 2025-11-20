IND vs SA: गिल-अय्यर OUT, पंत-यशस्वी IN, वनडे सीरीज में टीम इंडिया कर सकती है ये बड़े बदलाव

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में बड़े बदलाव करने होंगे. यह व्हाइट-बॉल चुनौती 30 नवंबर से शुरू होगी, और इस समय भारत के वनडे कप्तान और उप-कप्तान, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, दोनों की उपलब्धता पर संदेह बना हुआ है.
गिल और अय्यर वनडे सीरीज से बाहर?
गिल को 15 नवंबर को गर्दन में चोट लगी थी. वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए गुवाहाटी पहुंचे हैं, लेकिन खेलेंगे या नहीं, यह निश्चित नहीं है. चाहे गिल खेलें या नहीं, BCCI संभवतः उन्हें आराम करने की सलाह देगा. 26 वर्षीय गिल मार्च से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें कुछ ब्रेक की आवश्यकता है.
गिल की तरह ही श्रेयस को भी मैदान पर चोट लगी. 25 अक्टूबर को बल्लेबाज की तिल्ली (spleen) में कट लग गया था और उन्हें कई दिनों तक ICU में भर्ती रहना पड़ा. वह इस समय रिकवरी पर हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI उनकी फिटनेस से जोखिम नहीं लेना चाहता और उन्हें आराम देगा.
गिल और श्रेयस की जगह कौन लेगा?
अगर वे दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ मिस करते हैं तो श्रेयस की जगह तिलक वर्मा को शामिल किया जा सकता है. यह बाएं हाथ का बल्लेबाज़ इंडिया A की कप्तानी कर रहा है और भारत के लिए चार वनडे खेल चुका है. गिल की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल, जो लंबे समय से बैकअप ओपनर हैं, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे.
जुरेल बाहर, पंत अंदर
ध्रुव जुरेल ऑस्ट्रेलिया गए थे लेकिन एक भी वनडे नहीं खेले. माना जा रहा है कि जुरेल को केएल राहुल के बैकअप विकेटकीपर के तौर पर चुना गया था क्योंकि ऋषभ पंत चोटिल थे. लेकिन अब पंत पूरी तरह फिट हो चुके हैं. उम्मीद है कि वो जुरेल की जगह लेंगे और शायद नंबर चार पर बल्लेबाजी भी करें.
कप्तान और उप-कप्तान कौन होगा?
गिल के खेलने की संभावना कम है, ऐसे में राहुल भारत के अंतरिम वनडे कप्तान होंगे. रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं लेकिन उन्हें कप्तान नहीं बनाया जाएगा. हार्दिक पंड्या चोट से लौट रहे हैं, इसलिए उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. उप-कप्तान के रूप में अक्षर पटेल का नाम आगे है, जिन्हें इस साल T20I में सूर्या के डिप्टी के रूप में नियुक्त किया गया था.
सीरीज भारत में है, इसलिए एक अतिरिक्त स्पिनर की जरूरत होगी. चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ रहे वरुण चक्रवर्ती की वापसी हो सकती है. प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर किया जा सकता है क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों के लिए चुना गया था.
वनडे सीरीज के लिए भारत का संभावित स्क्वॉडः विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज.