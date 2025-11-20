scorecardresearch
 

Feedback

IND vs SA: गिल-अय्यर OUT, पंत-यशस्वी IN, वनडे सीरीज में टीम इंडिया कर सकती है ये बड़े बदलाव

भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए चार बदलाव कर सकता है. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर चोट के कारण उपलब्ध नहीं रहेंगे. उनकी जगह यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा टीम में आएंगे. ऋषभ पंत फिट होकर वापसी करेंगे और राहुल कप्तान होंगे.

Advertisement
X
भारत-अफ्रीका वनडे सीरीज में हो सकते हैं कई बदलाव (Photo: ITG)
भारत-अफ्रीका वनडे सीरीज में हो सकते हैं कई बदलाव (Photo: ITG)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में बड़े बदलाव करने होंगे. यह व्हाइट-बॉल चुनौती 30 नवंबर से शुरू होगी, और इस समय भारत के वनडे कप्तान और उप-कप्तान, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, दोनों की उपलब्धता पर संदेह बना हुआ है.

गिल और अय्यर वनडे सीरीज से बाहर?

गिल को 15 नवंबर को गर्दन में चोट लगी थी. वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए गुवाहाटी पहुंचे हैं, लेकिन खेलेंगे या नहीं, यह निश्चित नहीं है. चाहे गिल खेलें या नहीं, BCCI संभवतः उन्हें आराम करने की सलाह देगा. 26 वर्षीय गिल मार्च से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें कुछ ब्रेक की आवश्यकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Shubman Gil
गुवाहाटी में खेलने की जिद पर अड़े कप्तान शुभमन गिल? लेकिन पास करने होंगे ये 2 टेस्ट  
Jasprit Bumrah and Hardik Pandya
भारत-अफ्रीका ODI सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक-बुमराह, जानें BCCI की प्लानिंग 
Washington Sundar
सुंदर के बैटिंग ऑर्डर पर भड़के गांगुली, प्लेइंग 11 पर गंभीर को दी नसीहत 
Shubman Gill
गिल का गुवाहाटी जाना कन्फर्म, टेस्ट खेलने पर सस्पेंस, BCCI ने जारी किया हेल्थ बुलेट‍िन 
Simon Harmer, Marco Jansen
SA को दोहरी मार, गुवाहाटी टेस्ट से बाहर होंगे हार्मर? जानसेन भी चोट‍िल  

गिल की तरह ही श्रेयस को भी मैदान पर चोट लगी. 25 अक्टूबर को बल्लेबाज की तिल्ली (spleen) में कट लग गया था और उन्हें कई दिनों तक ICU में भर्ती रहना पड़ा. वह इस समय रिकवरी पर हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI उनकी फिटनेस से जोखिम नहीं लेना चाहता और उन्हें आराम देगा.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल का गुवाहाटी जाना कन्फर्म, दूसरा टेस्ट मैच खेलने पर अब भी सस्पेंस, BCCI ने जारी किया ताजा हेल्थ बुलेट‍िन

Advertisement

गिल और श्रेयस की जगह कौन लेगा?

अगर वे दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ मिस करते हैं तो श्रेयस की जगह तिलक वर्मा को शामिल किया जा सकता है. यह बाएं हाथ का बल्लेबाज़ इंडिया A की कप्तानी कर रहा है और भारत के लिए चार वनडे खेल चुका है. गिल की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल, जो लंबे समय से बैकअप ओपनर हैं, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे.

जुरेल बाहर, पंत अंदर

ध्रुव जुरेल ऑस्ट्रेलिया गए थे लेकिन एक भी वनडे नहीं खेले. माना जा रहा है कि जुरेल को केएल राहुल के बैकअप विकेटकीपर के तौर पर चुना गया था क्योंकि ऋषभ पंत चोटिल थे. लेकिन अब पंत पूरी तरह फिट हो चुके हैं. उम्मीद है कि वो जुरेल की जगह लेंगे और शायद नंबर चार पर बल्लेबाजी भी करें.

यह भी पढ़ें: भारत-अफ्रीका वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक-बुमराह, जानें BCCI की प्लानिंग

कप्तान और उप-कप्तान कौन होगा?

गिल के खेलने की संभावना कम है, ऐसे में राहुल भारत के अंतरिम वनडे कप्तान होंगे. रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम के सीनियर ख‍िलाड़ी हैं लेकिन उन्हें कप्तान नहीं बनाया जाएगा. हार्दिक पंड्या चोट से लौट रहे हैं, इसलिए उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. उप-कप्तान के रूप में अक्षर पटेल का नाम आगे है, जिन्हें इस साल T20I में सूर्या के डिप्टी के रूप में नियुक्त किया गया था.

Advertisement

सीरीज भारत में है, इसलिए एक अतिरिक्त स्पिनर की जरूरत होगी. चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ रहे वरुण चक्रवर्ती की वापसी हो सकती है. प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर किया जा सकता है क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों के लिए चुना गया था.

वनडे सीरीज के लिए भारत का संभावित स्क्वॉडः  विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement