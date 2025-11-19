scorecardresearch
 

शुभमन गिल का गुवाहाटी जाना कन्फर्म, दूसरा टेस्ट मैच खेलने पर अब भी सस्पेंस, BCCI ने जारी किया ताजा हेल्थ बुलेट‍िन

Shubman Gill Medical Update: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी और जांच के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया था. इसके बाद उन्हें अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया. अब BCCI का ताजा अपडेट आया है कि गिल 19 नवंबर को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे. उनकी फिटनेस पर नजर रहेगी और... 

शुभमन गिल को कोलकाता में पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी (AP Photo)
Shubman Gill Medical Update: टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का गुवाहाटी जाना कन्फर्म हो गया. BCCI के ताजा अपडेट में यह जानकारी सामने आई है. हालांकि वो 22 नवंबर से गुवाहाटी में टेस्ट मैच खेलेंगे या नही, इस पर अब भी सस्पेंस है . 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लगने के बाद अस्पताल ले जाना पड़ा था. तब दिन का खेल खत्म होने के बाद उनकी मेडिकल जांच की गई, जिसके बाद उन्हें निगरानी में रखा गया और अगले ही दिन डिस्चार्ज कर दिया गया. 

बीसीसीआई की मेडिकल टीम के मुताबिक, शुभमन गिल ट्रीटमेंट पर बेहतर तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं. इसी बीच तय हुआ है कि वह 19 नवंबर 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी ट्रैवल करेंगे. हालांकि उनकी चोट पर लगातार नजर रखी जाएगी और दूसरे टेस्ट में उनके खेलने को लेकर अंतिम फैसला मेडिकल टीम की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा. 

गिल को क्या हुआ था? 
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता टेस्ट के दूसरे द‍िन (15 नवंबर) को शुभमन गिल को गर्दन में चोट चोट लगी थी. गिल उस द‍िन वॉशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद दूसरे दिन मैदान पर उतरे थे.

ग‍िल ने शुरुआती दो गेंदों पर रन तो नहीं बनाया, लेकिन उस ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से साइमन हार्मर की गेंद पर स्वीप कर चौका जड़ा. इस शॉट को खेलने के बाद शुभमन ने तुरंत अपनी गर्दन पकड़ ली.

उन्हें गर्दन में काफी दर्द महसूस हुआ था. इसके बाद वो गिल 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर र‍िटायर्ड हर्ट हो गए. वहीं वो दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे. साउथ अफ्रीका ने भारत को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में 30 रनों से हराया था. इस टेस्ट में बावुमा ब्रिगेड ने भारतीय टीम को जीत के लिए महज 124 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन शुभमन ब्रिगेड ये रन भी नहीं बना सकी. नतीजतन अफ्रीकी टीम ने भारत में 15 साल बाद टेस्ट मैच जीत में हासिल की.
 

अब अगर गिल गुवाहाटी टेस्ट में फ‍िट नही होते हैं तो उनकी जगह ऋषभ पंत कमान संभालेंगे. वहीं गिल की नंबर 4 पोजीशन पर साई सुदर्शन या देवदत्त पड‍िक्कल खेलते दिख सकते हैं. वहीं अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा की नजर कम से कम ड्रॉ पर होगी, ताक‍ि वो सीरीज जीत सकें. 

