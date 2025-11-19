भारत-अफ्रीका वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक-बुमराह, जानें BCCI की प्लानिंग

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है. लेकिन इस सीरीज में अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा जा सकता है. पांड्या इंजरी से उबर रहे हैं, वहीं, फ्रंटलाइन तेज़ गेंदबाज़ों के वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, जसप्रीत बुमराह को भी तीन मैचों की ODI सीरीज से आराम दिया जा सकता है, जिसका T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में बहुत अधिक महत्व नहीं है.

हार्दिक को पिछले साल सितंबर में दुबई में खेले गए एशिया कप T20 में क्वाड्रिसेप्स की चोट लगी थी और इसी वजह से वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले से चूक गए थे.

एक बीसीसीआई सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, 'हार्दिक इस समय अपनी क्वाड्रिसेप्स चोट से अच्छी तरह उबर रहे हैं. वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में RTP (रिटर्न टू प्ले) रूटीन पूरा कर रहे हैं. फिलहाल, क्वाड्रिसेप्स चोट से उबरने के बाद उन्हें अपना वर्कलोड बढ़ाना होगा और सीधे 50 ओवर खेलना जोखिम भरा होगा. T20 वर्ल्ड कप तक, बीसीसीआई की मेडिकल टीम और हार्दिक T20Is पर ही फोकस करेंगे.'

हार्दिक पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए खेलकर अपनी मैच फिटनेस साबित करेंगे, और उसके बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में खेलेंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन ODI भी हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप तक 50 ओवर के फॉर्मेट का महत्व काफी कम है. अगले IPL के बाद, सीनियर खिलाड़ियों का फोकस 2027 ODI वर्ल्ड कप साइकिल की ओर शिफ्ट हो जाएगा.



