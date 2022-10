Ind Vs Sa 3rd ODI Live Score Updates: तीसरे वनडे में भारत की पहले बॉलिंग, फिर बदला अफ्रीका का कप्तान

टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया है. साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी डेविड मिलर कर रहे हैं, वह इस सीरीज में साउथ अफ्रीका टीम के लिए तीसरे कप्तान हैं.



साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: क्विंटन डि कॉक, जानेमन मलान, रीज़ा हेंड्रिक्स, एडन मर्करम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर (कप्तान), मार्को येनसन, एंडलाइल फेलकुवायो, बॉर्न फॉरटूइन, लुंगी नगीदी, एनरिक नॉर्किया

भारत की प्लेइंग-11: शिखर धवन (कप्तान), शुभमन गिल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शहबाज़ अहमद, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आनेश खान



🚨 Team News 🚨#TeamIndia remain unchanged. #INDvSA



A look at our Playing XI 🔽