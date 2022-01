IND vs SA, 2nd ODI Live Score: भारत की बल्लेबाजी शुरू, राहुल-धवन पर अच्छी शुरुआत का जिम्मा

भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है. कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.

#TeamIndia have won the toss and elect to bat first in the 2nd ODI.



Live - https://t.co/iWvgXYHpzl #SAvIND pic.twitter.com/bvoiR0PIv2