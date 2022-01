Virat Kohli Wicket, Ind Vs Sa: ‘ये तो शुरू होते ही खत्म’, कोहली हुए जीरो पर OUT, ट्रेंड करने लगा ‘Duck’

Virat Kohli Wicket, Ind Vs Sa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला जारी है. टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, भारत को अच्छी शुरुआत भी मिली. लेकिन फैन्स को जिसका इंतज़ार था वो नहीं हो सका. विराट कोहली को बल्ला एक बार फिर दगा दे गया और वह ज़ीरो के स्कोर पर ही आउट हुए.



विराट कोहली अपनी पारी की पांचवीं बॉल पर ही एक आसान-सा कैच थमा बैठे. विराट कोहली के वनडे करियर में ये 14वां शून्य है. विराट के इस फेलियर के बाद सोशल मीडिया पर तुरंत ही DUCK ट्रेंड करने लगा. कोहली के विकेट पर अलग-अलग मीम्स भी बनने लगे.



कुछ लोगों ने लिखा कि विराट के फैन्स तो शतक का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन किंग कोहली ने सिर्फ एक ज़ीरो ही स्कोर किया. जबकि कुछ यूज़र्स ने लिखा कि विराट कोहली शतक बनाने से सिर्फ 100 रन से चूक गए.

Captaincy ki wajah se pressure tha bohot ab free mind se khelega ab dekhiyo tu 71st to aise hi aa jayegi 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/VDhuV12o6V — Bazil 🇮🇳 بازل (@tweetsbybazil) January 21, 2022

Virat Kohli missed his 71st century by just 100 runs after singlehandedly scoring 0 valuable runs.

King for a reason !!#INDvsSA pic.twitter.com/0A2cYlUHXB January 21, 2022



बता दें कि विराट कोहली के बल्ले से आखिरी शतक साल 2019 में निकला था. उसके बाद से विराट कोहली एक अंतरराष्ट्रीय शतक के लिए तरस रहे हैं. हालांकि, वनडे में खेली गई पिछली कुछ पारियों में विराट कोहली ने लगातार अर्धशतक जड़े हैं लेकिन वह बड़ा स्कोर नहीं बना रहे हैं.

Fans :- "If Virat Kohli scored Century tomorrow, I'll paytm/g-pay Rupees 100 to everyone who Retweet+Like this tweet"



Kohli :-#SAvIND pic.twitter.com/uFIiR29oRx — vaibhav hatwal2 ◟̽◞̽ 🤧 (@vaibhav_hatwal2) January 21, 2022

Kohli gets out on duck me who have nothing to do whole day now.🙂👍 pic.twitter.com/AVZWLWbJC0 — Akshat (@AkshatOM10) January 21, 2022



विराट कोहली ने पहले वनडे मुकाबले में शानदार 51 रन बनाए थे, तब शिखर धवन के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया था. हालांकि, दूसरे वनडे में ऐसा नहीं हो पाया. टीम इंडिया पहला वनडे हार गई थी.