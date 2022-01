Rishabh Pant, Ind Vs Sa: पंत ने मचाया धमाल, शतक से चूके फिर भी तोड़ दिया कोच द्रविड़ का रिकॉर्ड

Rishabh Pant, Ind Vs Sa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की. कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने विकेट को संभाला और धुआंधार 85 रन बना डाले. पंत शतक से जरूर चूके, लेकिन इस एक पारी से वह कई रिकॉर्ड भी बना गए.



ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 85 रनों की पारी खेली. ऋषभ पंत ने अपनी पारी में 71 बॉल खेलीं, इस दौरान उन्होंने 10 चौके मारे और दो छक्के भी जड़े. ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 119 से ज्यादा का रहा. ऋषभ पंत ने केएल राहुल के साथ मिलकर 115 रनों की साझेदारी की.



ऋषभ पंत ने तोड़ा कोच द्रविड़ का रिकॉर्ड



ऋषभ पंत का वनडे क्रिकेट में ये सर्वाधिक स्कोर है, वह भले ही शतक ना पूरा कर पाए हो लेकिन उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड बना लिया है. ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका में भारत की ओर से वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विकेटकीपर बन गए हैं. खास बात ये भी है कि ऋषभ पंत ने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो अभी टीम इंडिया का हेड कोच हैं.

FIFTY!



A fine half-century for @RishabhPant17 off 43 deliveries. This is his 4th in ODIs.



Live - https://t.co/CYEfu9VBB1 #SAvIND pic.twitter.com/PLcYMJv0mC