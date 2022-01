Ind Vs Sa, 2nd ODI: टेस्ट के बाद भारत ने ODI सीरीज़ भी गंवाई, अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता दूसरा वनडे

Ind Vs Sa, 2nd ODI: टीम इंडिया के लिए ये साउथ अफ्रीका दौरा बेहद खराब साबित हुआ है. टेस्ट सीरीज़ के बाद अब भारत ने वनडे सीरीज़ भी गंवा दी है. शुक्रवार को खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की करारी हार हुई. भारतीय बॉलिंग इस दौरान बुरी तरह फेल नज़र आई और साउथ अफ्रीका ने आसानी से 288 का टारगेट पा लिया.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 287 रन बनाए थे. जवाब में अफ्रीकी टीम ने 48.1 ओवर में तीन विकेट खोकर 288 रन बनाए.



टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के हाथों 1-2 से टेस्ट सीरीज़ गंवाई थी, अब तीन मैच की वनडे सीरीज़ में 2-0 से से भारत पीछे हो गया है. कप्तान केएल राहुल की कप्तानी की शुरुआत शानदार नहीं रही, वहीं कोच राहुल द्रविड़ का पहला विदेशी दौरा भी हार ही लेकर आया.

South Africa seal comfortable win to take unassailable lead in the series 👏🏻



Half-centuries from openers Janneman Malan and Quinton de Kock take them to a 2-0 series win! 👌🏻



Watch the series live on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions)#SAvIND | https://t.co/GgjKcxXNrB pic.twitter.com/MWeG1l4y6s January 21, 2022

भारत-साउथ अफ्रीका की पिछले चार वनडे सीरीज़ (साउथ अफ्रीका में)

• 2011- साउथ अफ्रीका 3-2 से जीता

• 2014- साउथ अफ्रीका 2-0 से जीता

• 2018- भारत 5-1 से जीता

• 2022- साउथ अफ्रीका 2-0 से आगे

That's that from the 2nd ODI.



South Africa win by 7 wickets and take an unassailable lead of 2-0 in the three match series.



Scorecard - https://t.co/CYEfu9Eyz1 #SAvIND pic.twitter.com/TBp87ofgKm — BCCI (@BCCI) January 21, 2022



साउथ अफ्रीका ने फिर बॉलर्स को छकाया



दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने एक बार फिर टीम इंडिया के बॉलर्स को छका दिया. अफ्रीकी टीम के ओपनर्स जे. मलान और क्विंटन डी कॉक (78 रन) ने 132 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. मलान ने 91 रन बनाए, लेकिन वो अपने शतक से चूक गए. एडन मर्करम, रस्सी डुसेन 37-37 रन बनाकर नॉटआउट रहे और टीम को जीत दिलाई.



अफ्रीका के कप्तान तेंबा बावुमा ने एक बार फिर टीम के लिए 35 रनों की उपयोगी पारी खेली. भारत की ओर से बॉलर्स के हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं आया. भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन को एक भी विकेट नहीं मिला. वहीं, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल ने विकेट ज़रूर निकाला लेकिन की करिश्मा नहीं कर सके.



अब भारत के टॉप ऑर्डर ने किया निराश



कप्तान केएल राहुल पिछले मैच में फेल रहे थे, लेकिन दूसरे मैच में उनका बल्ला बोला और उन्होंने अर्धशतक (55 रन) जड़ा. लेकिन पिछले मैच में रन बनाने वाले शिखर धवन (29 रन) और विराट कोहली इस मुकाबले में फेल नज़र आए. विराट कोहली को बिना खाता खोले ही अपना विकेट देकर चले गए.

No hundred for Janneman Malan 😐



Jasprit Bumrah cleans up Malan for 91 and South Africa lose their second.



75 runs needed off 90 balls for the hosts.



Watch the series live on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions)#SAvIND | https://t.co/GgjKcxXNrB pic.twitter.com/LsoPDZV8aB — ICC (@ICC) January 21, 2022

टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा रन ऋषभ पंत ने बनाए, जिन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर एक शतकीय साझेदारी की और खुद 85 रनों की पारी खेली. ऋषभ पंत ने शुरुआत में संभलते हुए बल्लेबाजी की और बाद में धुआंधार रन बटोरे. पहले मैच की तरह ही इस मैच में भी अंत में शार्दुल ठाकुर (40 रन) ने टीम इंडिया की लाज बचाई और तेज़ी से 40 रन बनाए.