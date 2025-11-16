IND vs SA Live Score: कोलकाता टेस्ट में आज आएगा नतीजा! दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका के 7 विकेट धड़ाम, जडेजा की शानदार गेंदबाजी

India vs South Africa, 1st Test Day 3 LIVE Score: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. आज (16 नवंबर) इस मुकाबले का तीसरा दिन है. दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका का स्कोर 95 रनों को पार कर चुका है और उसके सात विकेट गिरे हैं. कॉर्बिन बॉश और टेम्बा बावुमा नाबाद बैटर हैं.

मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 159 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 189 रन बनाए. पहली पारी के आधार पर भारत को 30 रनों की लीड मिली. कोलकाता टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में भी कहर बरपाया. 91 रनों के स्कोर तक साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट गंवा दिए. रवींद्र जडेजा ने एडेन मार्करम (4 रन), वियान मुल्डर (11 रन), टोनी डी जोरजी (2 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (5 रन) को आउट करके अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ दी. कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने भी जडेजा का बखूबी साथ दिया. साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने दूसरे दिन के आखिरी घंटे में बल्ले से इंटेंट दिखाया.

साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

बल्लेबाज विकेट रन रयान रिकेल्टन LBW कुलदीप यादव 11 एडेन मार्करम कैच ध्रुव जुरेल, बोल्ड रवींद्र जडेजा 4 वियान मुल्डर कैच ऋषभ पंत, बोल्ड रवींद्र जडेजा 11 टेम्बा बावुमा नाबाद टोनी डी जोरजी कैच ध्रुव जुरेल, बोल्ड रवींद्र जडेजा 2 ट्रिस्टन स्टब्स बोल्ड रवींद्र जडेजा 5 काइल वेरेने बोल्ड अक्षर पटेल 9 मार्को जानसेन कैच केएल राहुल, बोल्ड कुलदीप यादव 13 कॉर्बिन बॉश नाबाद

विकेट पतन: 1-18 (रयान रिकेल्टन, 6.4 ओवर), 2-25 (एडेन मार्करम, 8.2 ओवर), 3-38 (वियान मुल्डर, 16.3 ओवर), 4-40 (टोनी डी जोरजी, 16.5 ओवर), 5-60 (ट्रिस्टन स्टब्स, 22.6 ओवर), 6-75 (काइल वेरेने, 27.5 ओवर), 7-91 (मार्को जानसेन, 33.6 ओवर)

भारत की पहली पारी: साइमन हार्मर ने बरपाया कहर

साउथ अफ्रीका की तरह भारतीय बल्लेबाजों का भी पहली पारी में बुरा हाल रहा. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए. वॉशिंगटन सुंदर (29 रन), रवींद्र जडेजा (27 रन) और ऋषभ पंत (27 रन) को भी स्टार्ट मिले, लेकिन वे उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए. कप्तान शुभमन गिल चार रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए. साउथ अफ्रीका के लिए स्पिनर साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा चार विकेट झटके. मार्को जानसेन को भी तीन सफलताएं हासिल हुईं.

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 189 (62.2 ओवर्स)

बल्लेबाज विकेट रन यशस्वी जायसवाल बोल्ड मार्को जानसेन 12 केएल राहुल कैच एडेन मार्करम, बोल्ड केशव महाराज 39 वॉशिंगटन सुंदर कैच एडेन मार्करम, बोल्ड साइमन हार्मर 29 शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट 4 ऋषभ पंत कैच काइल वेरेने, बोल्ड कॉर्बिन बॉश 27 रवींद्र जडेजा LBW साइमन हार्मर 27 ध्रुव जुरेल कॉट एंड बोल्ड साइमन हार्मर 14 अक्षर पटेल कैच मार्को जानसेन, साइमन हार्मर 16 कुलदीप यादव कैच काइल वेरेने, बोल्ड मार्को जानसेन 01 मोहम्मद सिराज बोल्ड मार्को जानसेन 01 जसप्रीत बुमराह नाबाद 1*

विकेट पतन: 1-18 (यशस्वी जायसवाल, 6.6 ओवर), 2-75 (वॉशिंगटन सुंदर, 34.2 ओवर), 2-79* (शुभमन गिल, रिटायर्ड नॉट आउट), 3-109 (केएल राहुल, 39.5 ओवर), 4-132 (ऋषभ पंत, 43.4 ओवर), 5-153 (ध्रुव जुरेल, 48.3 ओवर), 6-171 (रवींद्र जडेजा, 54.3 ओवर), 7-172 (कुलदीप यादव, 55.5 ओवर), 8-187 (मोहम्मद सिराज, 59.6 ओवर), 9-189 (अक्षर पटेल, 62.2 ओवर)

साउथ अफ्रीका की पहली पारी: जसप्रीत बुमराह ने लिए 5 विकेट

साउथ अफ्रीका का स्कोर पहली पारी में एक समय बिना किसी नुकसान के 57 रन था, लेकिन उसके बाद उसने मोमेंटम गंवा दिया. नतीजा ये हुआ कि मेहमान टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई. एडेन मार्करम ने सबसे ज्यादा 31 रनों का योगदान दिया. वियान मुल्डर (24 रन), टोनी डी जोरजी (24 रन) और रयान रिकेल्टन (23 रन) भी कुछ रन बनाने में कामयाब रहे. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर पांच विकेट चटकाए. मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को भी दो-दो कामयाबी हासिल हुईं. Advertisement

साउथ अफ्रीका की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 159/10 (54.6 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन एडेन मार्करम कैच ऋषभ पंत, बोल्ड जसप्रीत बुमराह 31 र‍यान र‍िकेल्टन बोल्ड जसप्रीत बुमराह 23 व‍ियान मुल्डर LBW कुलदीप यादव 24 टेम्बा बावुमा कैच ध्रुव जुरेल, बोल्ड कुलदीप यादव 03 टोनी डी जोरजी LBW जसप्रीत बुमराह 24 ट्रिस्टन स्टब्स नाबाद 15* काइल वेरेने LBW मोहम्मद स‍िराज 16 मार्को जानसेन बोल्ड मोहम्मद स‍िराज 00 कॉर्बिन बॉश LBW अक्षर पटेल 03 साइमन हार्मर बोल्ड जसप्रीत बुमराह 5 केशव महाराज LBW जसप्रीत बुमराह 0

विकेट पतन: 1-57 (रयान रिकेल्टन, 10.3 ओवर), 2-62 (एडेन मार्करम, 12.1 ओवर), 3-71 (टेम्बा बावुमा, 15.6 ओवर), 4-114 (वियान मुल्डर, 29.5 ओवर) 5-120 (टोनी डी जोरजी, 32.3 ओवर), 6-146 (काइल वेरेने, 44.1 ओवर), 7-147 (मार्को जानसेन, 44.4 ओवर), 8-154 (कॉर्बिन बॉश, 51.6 ओवर), 9-159 (साइमन हार्मर, 54.3 ओवर), 10-159 (केशव महाराज, 54.6 ओवर)

पहले टेस्ट में भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उप-कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: र‍यान रिकेल्टन, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, साइमन हार्मर और केशव महाराज.

भारत vs साउथ अफ्रीका (H2H)

कुल टेस्ट मैच- 44

भारत ने जीते- 16

साउथ अफ्रीका ने जीते-18

ड्रॉ-10

ईडन गार्डन्स में भारत का प्रदर्शन (टेस्ट)

कुल टेस्ट मैच-42

भारत ने जीते- 13

भारत ने हारे- 9

ड्रॉ-20

भारत vs साउथ अफ्रीका टेस्ट (H2H) ईडन गार्डन्स में

कुल टेस्ट मैच-3

भारत ने जीते- 2

साउथ अफ्रीका ने जीते-1

