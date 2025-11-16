IND vs SA Live Score: कोलकाता टेस्ट में आज आएगा नतीजा! दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका के 7 विकेट धड़ाम, जडेजा की शानदार गेंदबाजी

India vs South Africa, 1st Test Day 3 LIVE Score: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. आज (16 नवंबर) इस मुकाबले का तीसरा दिन है. दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका का स्कोर 95 रनों को पार कर चुका है और उसके सात विकेट गिरे हैं. कॉर्बिन बॉश और टेम्बा बावुमा नाबाद बैटर हैं.
मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 159 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 189 रन बनाए. पहली पारी के आधार पर भारत को 30 रनों की लीड मिली. कोलकाता टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...
भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में भी कहर बरपाया. 91 रनों के स्कोर तक साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट गंवा दिए. रवींद्र जडेजा ने एडेन मार्करम (4 रन), वियान मुल्डर (11 रन), टोनी डी जोरजी (2 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (5 रन) को आउट करके अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ दी. कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने भी जडेजा का बखूबी साथ दिया. साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने दूसरे दिन के आखिरी घंटे में बल्ले से इंटेंट दिखाया.
भारत की पहली पारी: साइमन हार्मर ने बरपाया कहर
साउथ अफ्रीका की तरह भारतीय बल्लेबाजों का भी पहली पारी में बुरा हाल रहा. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए. वॉशिंगटन सुंदर (29 रन), रवींद्र जडेजा (27 रन) और ऋषभ पंत (27 रन) को भी स्टार्ट मिले, लेकिन वे उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए. कप्तान शुभमन गिल चार रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए. साउथ अफ्रीका के लिए स्पिनर साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा चार विकेट झटके. मार्को जानसेन को भी तीन सफलताएं हासिल हुईं.
साउथ अफ्रीका की पहली पारी: जसप्रीत बुमराह ने लिए 5 विकेट
साउथ अफ्रीका का स्कोर पहली पारी में एक समय बिना किसी नुकसान के 57 रन था, लेकिन उसके बाद उसने मोमेंटम गंवा दिया. नतीजा ये हुआ कि मेहमान टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई. एडेन मार्करम ने सबसे ज्यादा 31 रनों का योगदान दिया. वियान मुल्डर (24 रन), टोनी डी जोरजी (24 रन) और रयान रिकेल्टन (23 रन) भी कुछ रन बनाने में कामयाब रहे. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर पांच विकेट चटकाए. मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को भी दो-दो कामयाबी हासिल हुईं.
साउथ अफ्रीका की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 159/10 (54.6 ओवर)
पहले टेस्ट में भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उप-कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.
पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: रयान रिकेल्टन, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, साइमन हार्मर और केशव महाराज.
भारत vs साउथ अफ्रीका (H2H)
कुल टेस्ट मैच- 44
भारत ने जीते- 16
साउथ अफ्रीका ने जीते-18
ड्रॉ-10
ईडन गार्डन्स में भारत का प्रदर्शन (टेस्ट)
कुल टेस्ट मैच-42
भारत ने जीते- 13
भारत ने हारे- 9
ड्रॉ-20
भारत vs साउथ अफ्रीका टेस्ट (H2H) ईडन गार्डन्स में
कुल टेस्ट मैच-3
भारत ने जीते- 2
साउथ अफ्रीका ने जीते-1