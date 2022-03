Ind vs Pak: महिला वर्ल्डकप में टीम इंडिया का जलवा, PAK को बुरी तरह हराया, प्वाइंट टेबल में टॉप पर पहुंची

महिला वर्ल्डकप में भारत की शानदार शुरुआत हुई है. रविवार को खेले गए मुकाबले में मिताली ब्रिगेड ने पाकिस्तान को 107 रनों से करारी मात दी है. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 244 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जवाब में पाकिस्तान की टीम 137 रनों पर ही ऑलआउट हो गई.

भारत और पाकस्तान (India-Pakistan) के बीच वर्ल्डकप में जितने भी मुकाबले खेले गए हैं, उनमें टीम इंडिया को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है. टीम इंडिया इस जीत के साथ ही वर्ल्डकप की प्वाइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है.



टीम इंडिया (Team India) ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 244 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जवाब में पाकिस्तान (Pakistan) की टीम 137 रनों पर ही सिमट गई. भारत की ओर से सीनियर झूलन गोस्वामी ने दो विकेट झटके, जबकि टीम इंडिया की ओर से स्टार राजेश्वरी गायकवाड़ रहीं जिन्होंने 10 ओवर में 31 रन देकर चार विकेट चटकाए.

