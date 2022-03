IND vs SL 1st Test: 'बैटिंग में खुद को सीरियस नहीं लेता था', रॉकस्टार जडेजा ने बताया कैसे बदला पूरा गेम

टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट की सीरीज का पहला मैच मोहाली में 4 मार्च से खेला जा रहा है. मैच के दूसरे दिन भारतीय स्टार स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा. उन्होंने पहली पारी में नाबाद 175 रन की मैराथन पारी खेली.

दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल ने जडेजा का इंटरव्यू लिया. इसमें रॉकस्टार जडेजा ने कहा कि जब उन्हें टीम इंडिया के लिए मौका मिला, तब वह बल्लेबाजी में खुद को सीरियस नहीं लिया करते थे. पिछले दो-तीन साल में जडेजा ने इसको सीरियस लिया और लगातार बल्ले से आग उगल रहे हैं.

पिछले 2-3 साल में बैटिंग को सीरियस लिया

मयंक ने पूछा- आप पिछले दो-तीन साल में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. आपने क्या माइंड सेट किया है. किसी चीज पर काम किया है क्या? इस पर जडेजा ने कहा- हां, मैंने अपना माइंड सेट बहुत ही चेंज किया है. जब मुझे टीम इंडिया के लिए मौका मिला था, तब मैं ज्यादा बल्लेबाजी के बारे में नहीं सोचता था. इसे सीरियस नहीं लेता था. अब पिछले 2-3 साल में मैंने यह सोचा कि रणजी ट्रॉफी में मैंने इतने रन किए, तो क्यों न मैं वही मोमेंटम और वही सोच के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलूं.

ऋषभ पंत हर गेंदबाज को आसानी से खेल रहा था

मयंक ने पूछा- आंकड़ों में यह दिखाया गया है कि नंबर-7 या उससे नीचे किसी भी बल्लेबाज ने 175 रन की इतनी बड़ी पारी नहीं खेली. ऐसे में आपको कैसा लग रहा है. इस पर जडेजा ने कहा- ईमानदारी से कहूं तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था. सिर्फ ऋषभ पंत को देखा कि वह अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है. वह हर बॉलर के सामने इतनी आसानी से खेल रहा था, जैसे पिच बहुत ही आसान हो, तो मेरा प्लान उसके साथ एक पार्टनरशिप करना था. ऐसे में जब मैं सेट हो गया तो अच्छी बल्लेबाजी करने पर ध्यान दिया. इसके बाद अश्विन और मोहम्मद शमी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की. सभी को बैटिंग का अच्छा मौका मिला.

A record-breaking knock 🔥

The secret to getting big scores 💪

That Jaddu celebration at the end 😎@mayankcricket interviews rockstar @imjadeja who put on a dominant show on Day 2⃣ of the 1st @Paytm #INDvSL Test 👏 - By @Moulinparikh



Full interview 👇https://t.co/Twxm1hjTiS pic.twitter.com/IEwotp5zSa