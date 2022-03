IndW Vs PakW: 18 रन के अंदर खोए 5 विकेट, फिर पूजा-स्नेह ने धमाल मचा ऐसे पाकिस्तान को तोड़ा

महिला वर्ल्डकप में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला हुआ. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की और पाकिस्तान को 245 रनों का लक्ष्य दिया. भारतीय महिला टीम की शुरुआत बेहतरीन नहीं रही और शेफाली वर्मा के रूप में पहले ही झटका लग गया था. इतना ही नहीं बीच में भारत ने अपने 5 विकेट सिर्फ 18 रनों के भीतर ही गंवा दिए, लेकिन उसके बाद भी भारत ने 244 का बड़ा स्कोर बना दिया.

टीम इंडिया की ओर से अंत में पूजा वर्षाकर और स्नेह वर्मा ने धमाकेदार पारी खेली और अंत में शतकीय साझेदारी के दमपर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. आखिर कैसे हुआ ये धमाल, समझिए...



टीम इंडिया का दूसरा विकेट 96 के स्कोर पर गिरा जब 21.6 ओर में दीप्ति शर्मा आउट हुईं. उसके बाद स्मृति मंधाना, उप-कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, मिताली राज भी जल्दी ही वापसी निकल गईं.



भारत के विकेट-

• 1-4 शेफाली वर्मा, 2.6 ओवर

• 2-96 दीप्ति शर्मा, 21.6 ओवर

• 3-98 स्मृति मंधाना, 24.1 ओवर

• 4-108 हरमनप्रीत कौर, 28.4 ओवर

• 5-112 ऋचा घोष, 30.5 ओवर

• 6-114 मिताली राज, 33.1 ओवर

• 7-236 पूजा वस्त्राकर, 49.1 ओवर

67 off 59 deliveries 👏👏@Vastrakarp25's first ever World Cup and what a knock and at what stage 👌👌#TeamIndia #CWC22 #INDvPAK pic.twitter.com/X5Sx6wYmyO