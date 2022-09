Ind Vs Pak Playing 11 Asia Cup 2022: पाकिस्तान के खिलाफ रोहित ने चौंकाया, टीम इंडिया में 3 बदलाव, कार्तिक प्लेइंग-11 से बाहर

India Vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का सुपर-4 मुकाबला खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस गंवा दिया है, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया है. इस बड़े मैच में टीम इंडिया ने तीन बदलाव किए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हुए पिछले मैच में स्टार रहे हार्दिक पंड्या की टीम में वापसी हुई है.

मैच की लाइव अपडेट्स के लिए क्लिक करें

भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, हार्दिक पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह

पाकिस्तान की प्लेइंग-11: मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, खुशदिल शाह, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज़, हारिस रउफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह

