Ind Vs Pak Asia Cup 2022: 10 महीने बाद बदला पूरा, भारत ने PAK को 5 विकेट से पटका, हार्दिक ने लगाया विनिंग सिक्स

India Vs Pakistan: टीम इंडिया ने एशिया कप 2022 में रविवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया है. टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने तूफानी पारी खेली और भारत को आखिरी ओवर में जाकर छक्का जड़कर जीत दिला दी. पाकिस्तान ने इस मैच में भारत को 148 रनों का टारगेट दिया था, जिसे भारत ने 5 विकेट रहते हासिल किया.

भारत-पाकिस्तान मैच का क्विक रिकैप-

पाकिस्तान- 147/10 (19.5 ओवर)

भारत- 148/5 (19.4 ओवर)

भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 147 का स्कोर बनाया

भुवनेश्वर कुमार ने 26 रन देकर 4 विकेट लिए, हार्दिक ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए

भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, आखिरी में हार्दिक ने विनिंग सिक्स लगाया

हार्दिक पंड्या ने 17 बॉल में 33 रन बनाए, रवींद्र जडेजा ने भी 35 रनों की दमदार पारी खेली

वर्ल्डकप का बदला हुआ पूरा



टी-20 वर्ल्डकप 2021 में टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. तब टीम इंडिया की काफी आलोचना हुई थी और उस मैच के ठीक दस महीने बाद भारत ने बदला पूरा किया है. टीम इंडिया ने एशिया कप के इस हाई-वोल्टेज मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. दोनों टीमों के बीच टी-20 वर्ल्डकप के बाद खेला गया पहला मैच ही था.

