India vs Pakistan Women's T20 WC: वर्ल्ड कप में आज भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, हरमन आर्मी पर देश को जीत दिलाने की चुनौती

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करने जा रही है. भारत का सामना पाकिस्तान से है. दो पड़ोसी देशों के बीच यह मुकाबला आज (12 फरवरी) केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा. मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी. वहीं बिस्माह मारूफ पाकिस्तान टीम की कमान संभालेंगी. भारतीय समयानुसार यह मुकाबला शाम 6.30 बजे से आयोजित होगा.

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला वैसे भी रोमांचक होता है. पिछले पांच साल में दोनों टीमों के बीच प्रदर्शन में जमीन-आसमान का अंतर देखने को मिला है. हालांकि पाकिस्तान ने भारत को पिछले साल एशिया कप में जरूर हराया था. उस मैच में भारतीय टीम की हार की बड़ी वजह जरूरत से ज्यादा प्रयोग करना रहा. भारतीय टीम आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दबदबे को लगातार चुनौती दे रही है, जबकि पाकिस्तानी महिला टीम कुछ खास नहीं कर सकी है.

Just 1️⃣ Day away from India's first clash of the #T20WorldCup! ⏳



Go well, #TeamIndia 🇮🇳 👍



Drop a message in the comments below and wish the Women in Blue! 👏 👏 pic.twitter.com/LTaZ2DfF12