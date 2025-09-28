बायकॉट, हैंडशेक विवाद और ICC का एक्शन... IND vs PAK मैच के ऐसे रहे कंट्रोवर्सी के 14 दिन

एशिया कप की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के बहिष्कार की धमकियों के साथ हुई थी. लेकिन दो मुकाबले के रोमांच के बाद अब जब दोनों टीमों के बीच फाइनल होना है तो इसका खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है. फैन्स इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 41 साल के एशिया कप इतिहास में पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ेंगे.

इस टूर्नामेंट में भारत अब तक अजेय रहा है और अपने सभी 6 मुकाबले जीते हैं. लेकिन पाकिस्तान को दो मैच में हार मिली है और वो दोनों ही हार भारत के खिलाफ रही. फिर भी यह सिर्फ़ एक और भारत–पाकिस्तान मैच नहीं है. पिछले दो हफ्तों में यह प्रतिद्वंद्विता जितनी पिच पर रन और विकेट से बनी है, उतनी ही सुर्खियों और विवादों से भी. हैंडशेक विवाद से लेकर राजनीतिक बयानबाजियों तक... यह भिड़ंत कई मायनों में खास होने वाली है. फाइनल से पहले जानते हैं पिछले 14 दिन कैसे रहे हैं और क्या क्या कंट्रोवर्सी रही हैं...

14 सितंबर – ग्रुप स्टेज मुकाबला, दुबई

इस मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. कुलदीप यादव के 3 विकेट और अभिषेक की तूफ़ानी बल्लेबाज़ी ने जीत की नींव रखी. मैच के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया, जिससे “नो-हैंडशेक” विवाद शुरू हुआ.

मैच के बाद सूर्या ने जीत पुलवामा आतंकवादी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया और “ऑपरेशन सिंदूर” का ज़िक्र किया, जिस पर पीसीबी ने राजनीतिक संदेश का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज की. पाकिस्तानी खिलाड़ी हतप्रभ रह गए और सलमान आगा पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में नहीं आए.

15–17 सितंबर – हैंडशेक विवाद का असर

पीसीबी ने मांग की कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को बदला जाए. लेकिन इस मांग को आईसीसी ने ठुकरा दिया. पाकिस्तान ने यूएई के ख़िलाफ़ मैच एक घंटे देरी से शुरू किया, जिससे टीम के बाहर होने का ख़तरा था.

21 सितंबर – सुपर-4 मैच, दुबई

भारत ने 172 रन का पीछा किया, अभिषेक शर्मा ने 74 रन ठोके और पाकिस्तान के खिलाफ़ भारत का सबसे बड़ा टी20 चेज पूरा किया.

टॉस पर फिर हैंडशेक नहीं हुआ. साहिबज़ादा फरहान ने अर्धशतक के बाद गन सेलिब्रेशन किया. हारिस रऊफ़ ने विमान-क्रैश का इशारा किया. दोनों को राजनीतिक रूप से जोड़ा गया.

22–25 सितंबर – आईसीसी की कार्रवाई

सूर्यकुमार ने कहा कि पाकिस्तान “अब प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा” भारत की अपराजेयता को देखते हुए, जिससे पाकिस्तान आहत हुआ. आईसीसी ने सूर्या और हारिस रऊफ़ पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया. फरहान को आधिकारिक चेतावनी दी. अब फाइनल के लिए दुबई पुलिस ने भी कई सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें पटाखे जलाने पर भी पाबंदी है.

