एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान का एक और ड्रामा... हारिस रऊफ पर लगा जुर्माना चुकाएंगे पीसीबी चीफ नकवी

एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेल से ज्यादा दूसरी वजहों के चलते सुर्खियां बटोर रही है. पाकिस्तानी टीम गिरते-पड़ते फाइनल तक पहुंच चुकी है. अब खिताबी मुकाबले में उसका सामना 28 सितंबर (रविवार) को भारत से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. भारत ने पाकिस्तान को मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों मैचों में पराजित किया है. अब फाइनल में भी वो पाकिस्तानी टीम को सबक सिखाना चाहेगा.

फाइनल से पहले पाकिस्तानी टीम का ड्रामा शुरू हो चुका है. पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में शिकायत दर्ज कराई. अब ये खबर आई है कि पीसीबी चेयमैन मोहसिन नकवी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगे जुर्माने को व्यक्तिगत रूप से चुकाना चाहते हैं. पाकिस्तानी समाचार चैनल समा टीवी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है.

वैसे तकनीकी रूप से आईसीसी की ओर से लगाया गया जुर्माना खिलाड़ी की मैच फीस से काटा जाता है. इसका मतलब है कि जो राशि काटी जाती है, वह सीधे खिलाड़ी को मिली मैच फीस से घटती है. यह मायने नहीं रखता कि कोई और शख्स उस जुर्माने की राशि अपने खर्च से चुकाए. भले ही मोहसिन नकवी हरिस रऊफ का जुर्माना व्यक्तिगत रूप से चुकाना चाहते हैं, लेकिन आईसीसी के रिकॉर्ड में हारिस रऊफ की ही मैच फीस काटी मानी जाएगी. यह केवल समर्थन और प्रतीकात्मक सहारा देने जैसा कदम हो सकता है.

हारिस रऊफ पर लगा था इतना जुर्माना

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हरिस रऊफ को आईसीसी ने गाली-गलौज और अनुशासनहीन व्यवहार के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाय था. हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में आपत्तिजनक इशारे किए थे. साथ ही उनकी भारतीय खिलाड़ियों से भिड़ंत भी हुई थी.

इसी मैच में पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक जड़ने के बाद 'गन सेलिब्रेशन' किया था. इसके लिए उन्हें आईसीसी ने चेतावनी दी. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के व्यवहार को अनुचित मानते हुए आईसीसी में शिकायत की थी.

कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भी हुआ एक्शन

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप-स्टेज में मिली जीत भारत के सशस्त्र बलों को समर्पित किया था. इसे पीसीबी ने राजनीति से प्रेरित बयान माना था. आईसीसी ने कप्तान सूर्या को भी आईसीसी के आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया और उनपर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया.

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए दोनों मैचों ने खेल, राजनीति और भावनाओं के मिश्रण को उजागर किया है. दोनों ही मैचों में टीम्स और प्रशंसकों में भावनाएं उच्च स्तर पर थीं. क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, बल्कि इसमें भावनाओं और राष्ट्रीय गौरव का मिश्रण होता है.

