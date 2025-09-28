एशिया कप फाइनल में कप्तान सूर्या करेंगे दो बदलाव, पाकिस्तान का कैसा रहेगा गेम प्लान? ये हो सकती है IND-PAK की प्लेइंग 11

एशिया कप 2025 के फाइनल में आज (28 सितंबर) भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होना है. यह खिताबी मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. मौजूदा टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान के बीच तीसरी बार मुकाबला होने जा रहा है.

ग्रुप मुकाबले में भारतीय टीम ने पड़ोसी मु्ल्क को 7 विकेट से धो दिया था. फिर सुपर-चार मैच में सूर्या ब्रिगेड ने पाकिस्तानी टीम पर 6 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की थी. अब भारतीय टीम पाकिस्तान को एक बार फिर परास्त करने के इरादे से दुबई के मैदान पर उतरेगी.

खिताबी मुकाबले में भारत-पाकिस्तान के प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें टिकी हैं. वैसे टॉस के बाद ही पता चल पाएगा कि दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन इस मुकाबले के लिए किस तरह का है. वैसे भारतीय टीम में दो बदलाव होने तय हैं. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर शिवम दुबे इस मुकाबले में खेलते नजर आएंगे.

ये खिलाड़ी होंगे प्लेइंग 11 से बाहर

जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले के लिए आराम दिया गया था. जसप्रीत बुमराह-शिवम दुबे के प्लेइंग-11 का हिस्सा बनने की स्थिति में तेज गेंदबाजों हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को भारतीय एकादश से बाहर रहना पड़ेगा. हर्षित और अर्शदीप श्रीलंका के खिलाफ इन दो धुरंधरों की जगह खेले थे. उधर अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या के प्लेइंग-11 में रहने की पूरी संभावना है. अभिषेक और हार्दिक को श्रीलंका के खिलाफ मैच में ऐंठन की समस्या हुई थी, लेकिन दोनों की इंजरी गंभीर नहीं है.

It's all about God's plan 😇#TeamIndia's three musketeers talk about the Super Over and what it means for Arshdeep Singh to be the first to reach the milestone of 100 T20I wickets - by @RajalArora#AsiaCup2025 | #INDvSL | @arshdeepsinghh | @rinkusingh235



Watch 🔽 📹 — BCCI (@BCCI) September 27, 2025

पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम 4 स्पेशलिस्ट बैटर, 1 विकेटकीपर, 2 बैटिंग ऑलराउंडर, 1 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, 2 विशेषज्ञ स्पिनर और एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ उतर सकती है. दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम उसी कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है, जिसने उसे बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में जीत दिलाई थी. पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग-11 में बदलाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही है.

अभिषेक-कुलदीप से एक बार फिर धांसू प्रदर्शन की उम्मीद

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अब तक अजेय है और उसने जीत का सिक्सर लगा दिया है. बल्लेबाजी में भारत की सबसे बड़ी ताकत सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 204.63 के स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए हैं. उधर स्पिनर कुलदीप यादव गेंदबाजी में तुरुप का इक्का साबित हुए हैं. कुलदीप ने 6.04 की इकोनॉमी रेट से 13 विकेट अपने नाम किए हैं. भारतीय टीम की असली चिंता मिडिल ऑर्डर बैटर्स का प्रदर्शन है.

उधर पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर बेहद कमजोर नजर आ रहा है. सिर्फ साहिबजादा फरहान थोड़ी लय में दिखे हैं. सैम अयूब ने तो 4 डक बनाए हैं और उनसे पाकिस्तान को खिताबी मुकाबले में बल्ले से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ का शुरुआती स्पेल मैच के लिहाज से निर्णायक हो सकता है. अगर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इन दोनों गेंदबाजों की क्लास लगा दी, तो फिर टीम इंडिया का काम आसान हो जाएगा.

फाइनल में भारत की संभावित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

फाइनल पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11: साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, अबरार अहमद और हारिस रऊफ.

