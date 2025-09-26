एशिया कप 2025 का फाइनल महामुकाबला भारत-पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को होना है. लेकिन यहां एक बार फिर 'नो हैंडशेक' वाला पुराना सीन दोहराने जाने की संभावना है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी और अलग और आगे भी बढ़ सकती है.
सूर्यकुमार यादव का ‘नो हैंडशेक पार्ट-3’ सलमान आगा के सामने इस बार होगा लगभग तय है. लेकिन इस बार भारतीय टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी को भी इग्नोर कर सकती है.
यह तो तय है कि मोहसिन नकवी 28 सितंबर को दुबई में फाइनल में मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन के समय पोडियम पर मौजूद रहेंगे. जहां वो विनिंग टीम को ट्रॉफी भी देंगे. अब सवाल है कि भारतीय टीम अगर एशिया कप फाइनल जीतती है तो क्या सूर्यकुमार यादव उनके हाथों से ट्रॉफी लेंगे?
इस एशिया कप से थोड़ा वापस चलते हैं. करीब 2 साल पहले.... भारत ने 17 सितंबर 2023 को श्रीलंका को 10 विकेट से कोलंबो के मैदान रौंदकर एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की थी. जय शाह तब ACC के चैयरमैन थे, और BCCI में सचिव थे. उन्होंने ही रोहित शर्मा को ट्रॉफी थमाई थी.
अब यह भी समझिए कि एशिया कप को ACC ही करवाता है. ऐसे में एक बार विनिंग पोडियम पर मोहसिन नकवी का होना तय है. वहीं साल 2022 में श्रीलंका की टीम चैम्पियन बनी थी और उसने पाकिस्तान को हराया था. तब प्रेजेंटेशन के दौरान मैदान पर तब BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली और PCB चेयरमैन रमीज राजा ट्रॉफी मौजूद थे.
अब वापस इसी एशिया कप पर आते हैं. यानी एशिया कप 2025 पर... अब लाख टके का सवाल यह है कि टीम इंडिया अगर एशिया कप 2025 की चैम्पियन बनती है, और ट्रॉफी देने मोहसिन नकवी आते हैं, तब सूर्यकुमार यादव क्या करेंगे? नकवी PCB और ACC में बड़ी पोजीशन होने के साथ-साथ पाकिस्तानी सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं.
विवादों के घेरे में फंसे थे नकवी
मोहसिन नकवी ने हाल ही में X पर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वीडियो का इस्तेमाल कर भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी. नकवी ने वीडियो में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वीडियो शेयर किया. माना गया कि इस वीडियो से नकवी का इशारा जेट डाउन का था. कुल मिलाकर नकवी का यह बर्ताव बेहद अशोभनीय बताया गया, खासकर इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बाद....
सूर्या और टीम इंडिया की 'नो हैंडशेक थ्योरी' काम कर रही...
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 2 मुकाबले हुए हैं. पहला 14 सितंबर को एशिया कप में ग्रुप ए का मैच, दूसरा 21 सितंबर को सुपर-4 का मैच. भारत ने दोनों मुकाबले शान से जीते. लेकिन इन दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया. वहीं मैच खत्म होने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों खिलाड़ियों से हैंडशेक करने से इनकार कर दिया.
ऐसे में यह एक बड़ा सवाल है कि अब 28 सितंबर को होने वाले एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया और सूर्यकुमार यादव की ओर से 'नो हैंडशेक पार्ट 3' देखने को मिलेगा या नहीं.... हालांकि इसकी संभावना 100% है. पर सवाल यही होगा कि भारतीय टीम मोहसिन नकवी को कैसे इग्नोर करेगी.