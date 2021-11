IND vs NZ: जीत से हुआ रोहित-द्रविड़ युग का आगाज, NZ के खिलाफ सूर्या की शानदार पारी

We are off to a winning start! 👏 👏



The @ImRo45-led #TeamIndia seal a 5⃣-wicket victory in first @Paytm #INDvNZ T20I in Jaipur. 👍 👍



Scorecard ▶️ https://t.co/5lDM57TI6f pic.twitter.com/KXu28GDn3m