Ind Vs Nz, T20 Match: कैसे फंसा जीता जिताया T-20 मैच? बढ़ी धड़कनों के बीच आखिरी ओवर में Rishabh Pant ने किया कमाल

Ind Vs Nz, T20 Match: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज का आगाज जीत के साथ किया है. जयपुर के सवाई मानसिंग स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में जाकर जीत हासिल की.

एक वक्त पर टीम इंडिया आसानी से मैच जीतती हुई दिख रही थी, लेकिन बाद में मैच फंस गया और आखिरी ओवर तक पहुंचा. लेकिन अंत में ऋषभ पंत ने चौका लगाकर बाद में भारतीय टीम को जीत दिला दी.



कैसे फंस गया जीता हुआ मैच?

कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बैटिंग की. भारत की पारी के 14वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा फिफ्टी पूरी किए बिना ही आउट हो गए, उसके बाद ऋषभ पंत क्रीज पर आए थे. लेकिन कुछ देर बाद ही जब सूर्यकुमार यादव आउट हुए तब भारतीय टीम कुछ देर के लिए मुश्किल में आ गई.



भारतीय पारी के 17वें ओवर में सूर्यकुमार यादव आउट हुए और उसके बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए. अय्यर और पंत की जोड़ी नई थी, ऐसे में यहां पर भारतीय टीम के रनों की स्पीड कुछ हदतक कम हुई. तब टीम इंडिया को 18 बॉल में सिर्फ 21 रनों की जरुरत थी.

We are off to a winning start! 👏 👏



The @ImRo45-led #TeamIndia seal a 5⃣-wicket victory in first @Paytm #INDvNZ T20I in Jaipur. 👍 👍



Scorecard ▶️ https://t.co/5lDM57TI6f pic.twitter.com/KXu28GDn3m