Hardik Pandya: हार्दिक पंड्या के विकेट पर मचा बवाल, विकेट पर नहीं लगी गेंद फिर भी बोल्ड... Video

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार (18 जनवरी) को हैदराबाद में खेला गया. इस मुकाबले में हार्दिक पंड्या कुछ खास नहीं कर पाए और 21 रन बनाकर आउट हो गए. हार्दिक पंड्या का विकेट डेरिल मिचेल ने लिया. हालांकि, अब हार्दिक पंड्या के विकेट को लेकर बवाल मचा हुआ है.

दिग्गज क्रिकेटर्स तीसरे अंपायर के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं. यह पूरा वाकया भारतीय पारी के 40वें ओवर में हुआ. हार्दिक उस ओवर में मिचेल की गेंद पर कट शॉट मारने के चक्कर में पूरी तरह गच्चा खा गए जिसके बाद गिल्लियां जल उठीं. न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने अपील की जिसके चलते मैदानी अंपायरों ने फैसले के लिए थर्ड अंपायर के पास जाना सही समझा.

वैसे स्लो मोशन फुटेज में साफ दिख रहा था कि गेंद स्टंप्स पर नहीं लगी. विकेटकीपर टॉम लैथम ने गेंद को विकेट के ऊपर से इकट्ठा करते समय बेल को फ्लिक कर दिया था, जिससे स्टंप्स की लाइट जली थी. लैथम के दस्ताने स्टंप्स के काफी करीब थे. लेकिन तीसरे अंपायर को लगा कि आउट होने से इसका कोई लेना-देना नहीं है. हार्दिक ने आउट होने से पहले शुभमन गिल साथ 74 रनों की साझेदारी की. टीवी अंपायर ने फैसला सुनाने से पहले काफी समय वक्त लिया.

वसीम जाफर ने कहा कि हार्दिक के साथ सही नहीं हुआ है. जाफर ने लिखा, 'बॉल और बेल्स के बीच की दूरी साफ है. गेंद दस्तानों के अंदर है, गिल्लियां अभी जली नहीं हैं. दस्तानों से छूने के बाद बेल्स जली. हार्दिक के साथ ठीक नहीं हुआ.'

Hardik robbed there. #INDvNZ pic.twitter.com/yoI4rF4t9I — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 18, 2023

आर. अश्विन ने लिखा, 'Split स्क्रीन और रिप्ले के बारे में भूल जाएं, शुभमन गिल के कट शॉट ने साबित कर दिया कि हार्दिक स्पष्ट रूप से नॉट आउट क्यों थे.'

Forget about split screens and replays, the cut shot from Shubhman Gill proved why Hardik was clearly Not Out. #indvsnz — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) January 18, 2023

मुकाबले की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवरों में आठ विकेट पर 349 रन बनाए. शुभमन गिल ने 149 गेंदों पर 208 रनों की यादगार पारी खेली. गिल ने लगातार तीन छक्के लगाते हुए अपना दोहरा शतक पूरा किया. वैसे गिल ने 208 रनों की पारी में 19 चौके और नौ छक्के लगाए. गिल वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी जड़ने वाले महज आठवें बल्लेबाज हैं.