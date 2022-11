India vs New Zealand Match: इंडिया-न्यूजीलैंड के बीच निर्णायक मैच पर बारिश का साया? जानिए नेपियर में मौसम का हाल

India vs New Zealand Match: भारतीय टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी के घर में टी20 सीरीज जीत की दहलीज पर खड़ी है. तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. जबकि दूसरा मैच टीम इंडिया ने 65 रनों से जीता था. इस तरह भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है.

सीरीज का आखिरी यानी निर्णायक टी20 मैच आज नेपियर में भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से खेला जाना है. अब यदि भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज करती है, तो वह सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लेगी. जबकि न्यूजीलैंड ने मैच जीता, तो सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म होगी.

नेपियर में मौसम साफ रहेगा, बारिश की आशंका नहीं

इन सबके बीच फैन्स जानना चाहते होंगे कि नेपियर में मौसम कैसा है? ऐसा तो नहीं कि पहले मैच की तरह ही तीसरा मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ जाए? यदि ऐसा होता है. बारिश के कारण मैच रद्द होता है, तब भी टीम इंडिया फायदे में रहेगी. वह सीरीज को 1-0 से जीत लेगी. मगर आपको बता दें कि नेपियर में फिलहाल मौसम अच्छा है. बारिश की आशंका सिर्फ एक प्रतिशत है.

एक्वावेदर के मुताबिक, नेपियर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. नेपियर में आज हवाओं की गति 41 km/h रहने की आशंका है. मौसम साफ रहेगा और बारिश की आशंका नहीं है. यानी मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है.

📹📹 Of scenic routes, mountains and meadows and some fun along the way as #TeamIndia touchdown Napier ahead of the third and final T20I against New Zealand.#NZvIND pic.twitter.com/zobGI3V0ml