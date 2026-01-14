IND vs NZ: राजकोट में आज दूसरा वनडे, जानें फ्री में कैसे देख सकते हैं लाइव मैच

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी बुधवार को राजकोट में खेला जाएगा. टीम इंडिया इस मैच को जीतकर घरेलू मैदान पर एक और सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी.
पहले वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था. विराट कोहली ने इस मुकाबले में 93 रनों की शानदार पारी खेलकर रन चेज की नींव रखी थी. वहीं, शुभमन गिल ने 56 रन और श्रेयस अय्यर ने 49 रनों का अहम योगदान दिया था. अब भारत की नजरें राजकोट में जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने पर होंगी.
मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा वनडे
टॉस का समय: दोपहर 1:00 बजे (IST)
मैच शुरू: दोपहर 1:30 बजे (IST)
स्थान: निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी, राजकोट
कप्तान: शुभमन गिल (भारत), माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड)
भारत में IND vs NZ दूसरा वनडे लाइव कहां देखें?
भारत में इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट उपलब्ध रहेगी. BCCI के मीडिया अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं, इसलिए भारत में आयोजित सभी BCCI टूर्नामेंट इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर देखे जा सकते हैं.
यह भी पढ़ें: कोहली तोड़ देंगे सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड? जानें कितनी 'विराट' है चुनौती, 2027 वर्ल्ड कप से पहले बस इतने मैच बाकी
भारत की संभावित प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी / आयुष बदोनी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज
न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI: डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, मिचेल हे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जैक फोक्स, आदित्य अशोक / जेडन लेनोक्स