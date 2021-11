IND vs NZ, Kanpur Test: कानपुर में रहाणे ब्रिगेड की पहली चुनौती, कोच द्रविड़ की अगुवाई में पूरा होगा WTC का ‘बदला’?

India vs New Zealand 1st Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाने के बाद अब टीम इंडिया दो टेस्ट मैचों की सीरीज में जोर आजमाइश करेगी. कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम गुरुवार से कानपुर में पहला टेस्ट खेलेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदानों पर अजेय टीम इंडिया का दबदबा रहा है. यह टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा.

टीम इंडिया की कप्तानी अंजिक्य रहाणे करेंगे, जो पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं. उन्हें चोटिल केएल राहुल और आराम पर भेजे गए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का भी साथ नहीं मिलेगा. लेकिन रहाणे के नेतृत्व में टीम ने लगभग ऐसी परिस्थितियों में ही ऑस्ट्रेलिया में जीत दर्ज की थी.

