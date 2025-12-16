IND vs MAS U19 Asia Cup Live: वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग, छक्के-चौके में डील कर रहे, टीम इंडिया का स्कोर 50 के पार

Vaibhav Suryavanshi Match, IND vs MAS: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला 16 दिसंबर (मंगलवार) को मलेशिया के खिलाफ खेला है. दुबई के द सेवन्स में आयोजित इस मुकाबले में मलेशियाई टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बैटिंग का न्योता दिया. भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी पर निगाहें हैं.

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने चौके से खाता खोला और फिर छक्का लगाकर अपनी इनिंग्स को रफ्तार प्रदान किया. मुकाबले में भारत का स्कोर 60 रनों को पार कर चुका है और उसके 2 विकेट गिरे हैं. वेदांत त्रिवेदी और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर हैं.

मलेशिया के खिलाफ मुकाबले में भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने निराश किया और वो सिर्फ 14 रन बना सके. उप-कप्तान विहान के बल्ले से भी 7 रन निकले. कप्तान आयुष इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे.

भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है. भारत ने पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात को 234 रनों के बड़े अंतर से पराजित किया था. उस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 14 छक्के और 9 चौके की मदद से 95 गेंदों पर 171 रन बनाए. फिर भारत ने पाकिस्तानी टीम पर 90 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की. भारतीय टीम अपना सेमीफाइनल 19 दिसंबर को खेलेगी.

मुकाबले में भारत की प्लेइंग XI: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, उधव मोहन और किशन कुमार सिंह.

मुकाबले में मलेशिया की प्लेइंग XI: अजीब वाजदी, मोहम्मद हेयरिल (विकेटकीपर), मुहम्मद अफिनिद, डियाज पात्रो (कप्तान), मुहम्मद आलिफ़, मुहम्मद अकरम, हमजा पांगी, मुहम्मद फतहुल मुईन, एन सथनाकुमारन, जाश्विन कृष्णमूर्ति और मुहम्मद नूरहानिफ.

भारतीय टीम के ग्रुप मुकाबले

12 दिसंबर: बनाम यूएई, आईसीसी एकेडमी ग्राउंड, दुबई, (भारत की 234 रनों से जीत)

14 दिसंबर: बनाम पाकिस्तान, आईसीसी एकेडमी ग्राउंड, दुबई (भारत ने 90 रनों से मैच जीत)

16 दिसंबर: बनाम मलेश‍िया, द सेवन्स, दुबई

नॉकआउट मैचों का पूरा शेड्यूल

19 दिसंबर: पहला सेमीफाइनल (A1 vs B2), आईसीसी एकेडमी ग्राउंड, दुबई

19 दिसंबर: दूसरा सेमीफाइनल (B1 vs A2), द सेवन्स, दुबई

21 दिसंबर: फाइनल, आईसीसी एकेडमी ग्राउंड, दुबई

