Ind Vs Ire 1st T20: युजी का कमाल...हुड्डा का धमाल, पढ़ें भारत-आयरलैंड टी-20 का पूरा रिकैप

युवा कप्तान हार्दिक पंड्या की अगुवाई में आयरलैंड पहुंची टीम इंडिया ने अपने दौरे की शुरुआत जीत के साथ की है. डबलिन में हुए दो मैच की टी-20 सीरीज़ के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. बारिश से बाधित हुए इस मैच में जमकर रन भी बरसे, फिर भी भारत ने आसानी से इस मैच को अपने नाम किया और सीरीज़ में 1-0 से बढ़त बना ली.

भारत-आयरलैंड के बीच खेले गए इस पहले टी-20 मैच में क्या-क्या खास हुआ, पूरा रिकैप पढ़कर जानिए...



• बारिश की वजह से मैच करीब ढाई घंटे देरी से शुरू हुआ. इस वजह से सिर्फ 12-12 ओवर्स का खेल हो पाया. टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया था.



• भारत की ओर से उमरान मलिक ने टी-20 इंटरनेशनल में अपना डेब्यू किया. आईपीएल में धमाल मचाने वाले उमरान का डेब्यू यादगार नहीं रहा, उन्हें सिर्फ एक ही ओवर मिला जिसमें उन्होंने 14 रन लुटवा दिए.



• 12 ओवर के मैच में आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 108 का स्कोर बनाया. आयरलैंड के हैरी टेक्टर ने सिर्फ 32 बॉल में 64 रनों की पारी खेल दी. इस पारी में उन्होंने 6 चौके, 3 छक्के जमाए.

