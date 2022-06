Ind Vs Ire T20 LIVE Score: आयरलैंड के खिलाफ कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीता, भारत की पहले बॉलिंग

नए कप्तान हार्दिक पंड्या की अगुवाई में टीम इंडिया आयरलैंड से भिड़ने के लिए तैयार है. डबलिन में सीरीज़ का पहला टी-20 मैच खेला जा रहा है. करीब चार साल के बाद भारत का आयरलैंड से मैच हो रहा है, ऐसे में युवा टीम इंडिया पर हर किसी की नज़रें टिकी हैं.

टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला लिया है. हार्दिक पंड्या पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने अपना पहला ही टॉस जीत लिया है. हार्दिक पंड्या ने कन्फर्म किया है कि उमरान मलिक टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे हैं.

