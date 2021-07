IND-W vs ENG-W: मिताली का इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड, भारत को मिली सांत्वना जीत

भारतीय महिला टीम ने तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में सांत्वना जीत दर्ज की. कप्तान मिताली राज की 75 रनों की नाबाद पारी और आखिरी ओवरों में छठे विकेट के लिए हरफनमौला स्नेह राणा (24) के साथ 50 रनों की साझेदारी के दम पर भारत को यह जीत मिली.

इंग्लैंड की महिला टीम ने शुरुआती दो मैच जीतकर सीरीज में पहले ही 2-0 से अजेय बढ़त कायम कर ली थी. बारिश से प्रभावित 47-47 ओवर के मैच में इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी की आखिरी गेंद पर 219 रन पर सिमट गई. भारत ने 46.3 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया.

प्लेयर ऑफ द मैच मिताली ने चौका लगाकर भारत को शानदार जीत दिलाई. उन्होंने 86 गेंद की नाबाद पारी में 8 चौके लगाए.

अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट: मिताली सर्वाधिक रन

अपनी इस शानदार पारी के दौरान मिताली अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में ) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गईं. वह लक्ष्य का पीछा करने के दौरान 24वें ओवर में नैट साइवर की गेंद पर चौका लगा इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज चार्लोट एडवर्ड (10273 ) को पछाड़कर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं.

