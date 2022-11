IND vs ENG Semi Final T20 World Cup: इंग्लैंड से सेमीफाइनल में टीम इंडिया टॉस हारी, तो जीत पक्की! जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

IND vs ENG Semi Final T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया और इंग्लैंड आमने-सामने है. यह मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. मगर इस मैदान को लेकर एक दिलचस्प रिकॉर्ड है, जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे.

दरअसल, इस एडिलेड के मैदान पर अब तक 11 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. इस दौरान जिस भी टीम ने इस मैदान पर टॉस जीता है, उसे कभी जीत नहीं मिली है. यानी एडिलेड के मैदान पर टी20 इंटरनेशनल मैचों में टॉस जीतने वाली टीम मैच नहीं जीती है.

इस मैच में रिकॉर्ड टूटेगा या बरकरार रहेगा?

ऐसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प हो जाता है कि आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच में इस टॉस का क्या रोल रहता है. यदि इस मैच में भी टॉस जीतने वाली टीम मैच जीतती है, तो रिकॉर्ड बरकरार रहेगा. हालांकि टॉस हारने वाली टीम मैच जीत जाती है, तो वह फाइनल में जगह बनाने के साथ ही इस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर देगी.

भारतीय टीम का एडिलेड में अजेय रिकॉर्ड

टीम इंडिया की बात करें, तो उसने अब तक एडिलेड के मैदान पर अब तक दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इन दोनों ही मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है. यानी टीम इंडिया का इस मैदान पर जीत का प्रतिशत पूरा 100 है. हालांकि यह भी तभी संभव हो पाया है, जब भारतीय टीम टॉस हारी है.

यानी भारतीय टीम ने इस मैदान पर अब तक टॉस नहीं जीता है. जबकि मैच एक भी नहीं हारा. मगर यहां बता दें कि भारतीय टीम ने इस मैदान पर खेले गए दोनोंं मैचों में पहले बल्लेबाजी की थी. एक बार ऑस्ट्रेलिया और एक मैच में बांग्लादेश को हराया है. बांग्लादेश को इसी टूर्नामेंट में हराया है.

