IND vs ENG: ऋषभ पंत Covid-19 को मात देकर टीम इंडिया से जुड़े

इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोविड-19 से पूरी तरह उबरने के बाद टीम के साथ जड़ गए हैं. वह अब 28 जुलाई से होने वाले दूसरे अभ्यास मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

बीसीसीआई ने पंत की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हेलो ऋषभ पंत आपको वापस देखकर अच्छा लगा.'

