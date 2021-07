प्रैक्टिस मैच में चमके उमेश यादव, हसीब ने शतक से मनाया वापसी का जश्न

तेज गेंदबाज उमेश यादव ने काउंटी एकादश के खिलाफ अभ्यास मैच में नई गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारतीय एकादश में जगह बनाने का अपना दावा मजबूत किया है. मेजबान टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज हसीब हमीद ने शतक जड़कर लंबे अर्से बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी का जश्न मनाया.

काउंटी एकादश (काउंटी सलेक्ट इलेवन) ने इस तीन दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत के 311 रन के जवाब में अपनी पहली पारी में 220 रन बनाए. भारत को इस तरह से पहली पारी में 91 रनों की बढ़त मिली है.

सलामी बल्लेबाज हमीद को बुधवार को ही भारत के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड की 17 सदस्यीय टीम में चुना गया था और 24 साल के बल्लेबाज ने इसका जश्न 112 रनों की पारी खेलकर मनाया. हमीद की 2016 के बाद इंग्लैंड की टीम में वापसी हुई है.

उमेश ने भारतीय गेंदबाजों की अगुवाई की और 15 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट लिये. उन्होंने जसप्रीत बुमराह (29 रन देकर एक) और मोहम्मद सिराज (32 रन देकर दो) के साथ मिलकर काउंटी एकादश का शीर्ष क्रम झकझोर दिया था. काउंटी एकादश का स्कोर एक समय चार विकेट पर 56 रन था.

उमेश ने सलामी बल्लेबाज जैक लिबी (12) को बोल्ड किया, जिसके बाद बुमराह ने नए बल्लेबाज राबर्ट ऐट्स (एक) को आते ही पवेलियन की राह दिखाई. विकेटकीपर केएल राहुल ने उनका कैच लिया. सिराज ने अपने साथी वॉशिंगटन सुंदर (एक) को रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर उन्हें भारतीय टीम में ऑलराउंडर के स्थान के लिए अपना दावा मजबूत नहीं करने दिया.

कुछ खिलाड़ियों के पृथकवास पर चले जाने के कारण सुंदर और तेज गेंदबाज आवेश खान काउंटी एकादश की तरफ से खेल रहे हैं. आवेश चोटिल हो गए हैं और वह इस मैच में आगे नहीं खेल पाएंगे. उनका इंग्लैंड दौरे से भी बाहर होना तय है.

उमेश ने कप्तान विल रोड्स (11) को बोल्ड किया और फिर लिंडन जेम्स (27) को आउट करके हमीद के साथ उनकी पांचवें विकेट के लिए 75 रनों की साझेदारी तोड़ी. बाएं हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा (55 रन देकर एक) ने विकेटकीपर बल्लेबाज जेम्स रिउ (दो) को कप्तान रोहित के हाथों कैच कराया.

