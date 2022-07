Ind Vs Eng Test Live Score: एजबेस्टन टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत, जडेजा-बुमराह क्रीज पर

शार्दुल ठाकुर भी पवेलियन चल दिए हैं. शार्दुल को मैटी पॉट्स ने शॉर्ट बॉल पर फंसाया. शार्दुल महज चार रन बना पाए. भारत का स्कोर सात विकेट पर 211 रन है. मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा क्रीज पर हैं.

A fiery bowling performance from England on day four so far 🔥#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/wMZK8kf03b pic.twitter.com/IZqlXe4wIL