Ind Vs Eng 5th Test: भारत के हाथ से निकला एजबेस्टन टेस्ट! बेयरस्टो-रूट ने बिगाड़ा खेल, अब चमत्कार की आस

भारत और इंग्लैंड के बीच जारी एजबेस्टन टेस्ट का चौथा दिन खत्म हो गया है और अब हर किसी की नज़र पांचवें दिन पर है. चौथे दिन की शुरुआत में भारतीय टीम जहां मजबूत दिख रही थी, वहीं दिन का खेल खत्म होते-होते मैच पूरी तरह इंग्लैंड की जेब में पहुंच गया है. इंग्लैंड को टेस्ट मैच जीतने के लिए आखिरी दिन सिर्फ 119 रनों की ज़रूरत है और उसके पास अभी भी 7 विकेट बाकी हैं.

अगर इंग्लैंड इस लक्ष्य को हासिल कर लेता है, तो यह ऐतिहासिक रन चेज़ होगी. साथ ही यह सीरीज़ ड्रॉ पर खत्म होगी, क्योंकि अभी पांच टेस्ट मैच की सीरीज़ में टीम इंडिया 2-1 से आगे है. पिछले साल यह सीरीज़ हुई थी, लेकिन आखिरी मैच कोरोना के कारण नहीं हो सका था जिसे अब करवाया गया है.



बेयरस्टो और रूट ने एक तरफा कर दिया मैच



एजबेस्टन टेस्ट अब एक तरफा हो गया है. जॉनी बेयरस्टो और जो रूट की शतकीय साझेदारी ने टीम इंडिया से मैच बहुत दूर पहुंचा दिया है. पहले इंग्लैंड को शानदार शुरुआत मिली और ओपनिंग जोड़ी ने 107 रनों की पार्टनरशिप की. इसके बाद भारत ने मैच में वापसी की और 2 रन के अंतर पर ही तीन विकेट झटक लिए.

