Ind Vs Eng: 107 पर 0 था इंग्लैंड, भारत ने 2 रन में तीन विकेट झटक की जबरदस्त वापसी, ऐसे पलटा मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच जारी एजबेस्टन टेस्ट अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत की पारी 245 रनों पर ऑलआउट हो गई. टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 378 रनों का टारगेट दिया, जवाब में अंग्रेजों को जबरदस्त शुरुआत भी मिली. इंग्लैंड ने पहले विकेट के लिए 107 रन जोड़ लिए थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इंग्लैंड पूरी तरह बैकफुट पर आ गई.



एक वक्त पर तेज़ी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ 2 रनों के भीतर अपने तीन विकेट गंवा दिए. टी-ब्रेक होने से ठीक पहले इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा, उसके बाद जब तीसरा सेशन शुरू हुआ तब इंग्लैंड को लगातार दो झटके लगे और टीम इंडिया की मैच में ज़बरदस्त वापसी हुई.

इंग्लैंड के विकेट



पहला- जैक क्रॉली 107-1, 21.4 ओवर

दूसरा- ओली पॉप 107-2, 23.1 ओवर

तीसरा- एलेक्स लीस 109-3, 24.1 ओवर



इंग्लैंड को झटका देने की शुरुआत कप्तान जसप्रीत बुमराह ने की, जब उन्होंने सबसे पहले जैक क्रॉली को वापस भेजा. पारी के 22वें ओवर में जब जैक क्रॉली 46 के स्कोर पर खेल रहे थे, तब जसप्रीत बुमराह की एक ड्रीम बॉल के आगे फेल नज़र आए. क्रॉली बॉल को छोड़ रहे थे, लेकिन वह सीधा स्टम्प में जा घुसी.

WHAT. A. JAFFA. 🔥 #TeamIndia needed something special to break this ominous opening partnership, and Bumrah delivered 🤩



इसके बाद जब टी-ब्रेक खत्म हुआ, उसके बाद पहली बॉल पर ही भारत को सफलता मिली. यहां भी कप्तान जसप्रीत बुमराह का ही कमाल चला, उन्होंने ओली पॉप को चलता किया जो अपना खाता भी नहीं खेल पाए. जसप्रीत बुमराह की बॉल पर ओली पॉप अपना कैच विकेटकीपर ऋषभ पंत को थमा दिया.

इसके तुरंत बाद टीम इंडिया को एक और सफलता मिली, जो इंग्लैंड का बड़ा ब्लंडर था. रवींद्र जडेजा की बॉल पर एलेक्स लीस ने सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन जो रूट के साथ कन्फ्यूजन हो गया. इतनी देर में मोहम्मद शमी ने बॉल बॉलर्स एंड की ओर फेंकी और रवींद्र जडेजा ने तुरंत स्टम्प उड़ा दिए.

#TeamIndia make the most of the chaos and Alex Lees is run-out for 5️⃣6️⃣ 🤩



Two wickets soon after Tea for the visitors 👊🏼



Tune in to Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN) & Sony Ten 4 (TAM/TEL) - (https://t.co/tsfQJW6cGi)#ENGvINDLIVEonSonySportsNetwork #ENGvIND