Ind vs Eng U-19 Women's T20 World Cup Final: फाइनल में इन दो प्लेयर्स के आगे अंग्रेजों ने टेक दिए घुटने, ऐसे किया कमाल

आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से हुआ. इस महामुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को सात विकेट से हराकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया. फाइनल मुकाबले में अर्चना देवी और टिटास साधू का जलवा देखने को मिला. दोनों ही खिलाड़ियों ने भारत के लिए शानदार बॉलिंग की.

दाएं हाथ की स्पिनर अर्चना देवी और फास्ट बॉलर टिटास साधू ने कमाल दिखाते हुए शुरुआती सात ओवरों में ही चार विकेट झटक लिए. टिटास साधू ने पहले ही ओवर में लिबर्टी हीप को आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई. फिर अर्चना देवी ने चौथे ओवर में पहले नियाम फियोना हॉलैंड को एक खूबसूरत गेंद पर बोल्ड किया.

फिर दो गेंद बाद अर्चना ने इंग्लिश कप्तान ग्रेस स्क्रिवेन्स को भी जी. त्रिशा के हाथों कैच आउट करा दिया. बाद में टी. साधू ने सेरेन स्मेल को आउट कर भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी. इन दोनों गेंदबाजों के आगे इंग्लैंड की टीम ने 22 रन पर ही चार विकेट खो दिए थे जिससे वह अंत तक उबर नहीं पाई. नतीजतन पूरी इंग्लिश टीम 17.1 ओवरों में 68 रन पर सिमट गई. टिटास साधू, अर्चना देवी और पार्श्वी चोपड़ा ने दो-दो विकेट चटकाए. जवाब में भारत ने 14 ओवरों में ही मैच जीत लिया.

Innings Break!



Stupendous bowling effort from #TeamIndia as England are all out for 68 runs in 17.1 overs in the Finals of the #U19T20WorldCup 💪🙌#TeamIndia chase coming up shortly. Stay tuned!



Scorecard - https://t.co/a9WgSfFv8z #INDvENG #U19T20WorldCup #Final pic.twitter.com/bDqutAaxxm