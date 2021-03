विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कोहली टी20 इंटरनेशनल में तीन हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में कोहली ने नाबाद 73 रनों की पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की.

इस मैच से पहले कोहली तीन हजार रन के आंकड़े से 72 रन पीछे थे. कोहली के नाम अब 87 मैचों की 81 पारियों में 50.86 की औसत से 3001रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 26 अर्धशतक लगाए हैं और उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 94 रन रहा है. टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में मार्टिन गप्टिल दूसरे और रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं.

कोहली ने अपनी नाबाद पारी में पांच चौके और तीन छक्के जड़े. ईशान किशन (56 रन) ने भी डेब्यू मैच में अर्धशतक जड़ा. इन दोनों की पारियों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया. कोहली ने 50 रन बनाते ही टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

The first batsman to score 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ T20 international runs 🙌🏻🔝



Whaddaplayaaa 👑👌🏻@imVkohli